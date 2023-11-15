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14.11
Ак Барс
СКА
24
14.11
Трактор
Салават Юлаев
34
14.11
Авангард
Северсталь
ОТ
54
14.11
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Торпедо
41
14.11
Адмирал
Автомобилист
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
00:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Супердерби в Москве: «Спартак» весь матч проигрывал, но все-таки вырвал победу у «Динамо»!

Бело-голубые забили сами себе.

Спартак
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Когда в последний раз два московских клуба лидировали в Западной конференции и среди них при этом не было ЦСКА? «Спартак» и «Динамо» уверенно начали сезон, при этом по стилю команды существенно отличаются: Алексей Жамнов поставил остроатакующий хоккей, у Алексея Кудашова упор на дисциплину и грамотную игру в обороне. Но в дерби команды выдали классную игру, в которой не было места осторожности.

«Динамо» мощнее начало матч, и вскоре счет открыл Дмитрий Рашевский. Он сам навязал борьбу в чужой зоне, затем шайбу подхватил Эрик О’Делл, который нашел Рашевского передачей на пятаке. 96-й номер «Динамо» забросил 13-ю шайбу в сезоне, выйдя на первое место по этому показателю в команде. Удивительно при этом, что Рашевский — лишь шестой форвард «Динамо» по игровому времени, да и в большинстве играет немного.

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Большинство «Спартака» обладает грозной силой — лучше красно-белых в этом показателе в КХЛ только «Динамо». Успеха в этом достигает в основном первая спецбригада с Голдобиным, Морозовым и Порядиным, но сегодня пришло время их сменщиков. Вишневский отпасовал на Бурмистрова, который быстро перевел шайбу на пятак Цыплакову — Максиму оставалось только подставить клюшку и попасть в открытый угол.

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Вскоре поочередно отличились два динамовских защитника, но если Андрей Миронов поразил чужие ворота, то Андрей Прибыльский забил в свои. Егор Филин простреливал на Анселя Галимова, но соперник успешно сделал за него работу, четко замкнув передачу. Прибыльский после возвращения в состав играл очень качественно, но сегодня явно был не его день — при первом голе «Спартака» он тоже недоработал.

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В начале второго периода «Спартак» снова оказался в роли догоняющего. Шайбу организовали два бывших форварда «Локомотива»: Ильенко перехватил передачу соперника, а Кудрявцев точно бросил.

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В третьем периоде динамовцы в своем стиле перешли на сугубо оборонительный хоккей с минимумом риска. Команда Кудашова за 20 минут не бросила ни разу! Но строгая игра не спасла «Динамо»: Коновалов не смог отразить бросок Вишневского.

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Явно не выручил вратарь динамовцев и в овертайме — первый же бросок хозяев принес им победу. Героем стал Цыплаков, оформивший дубль.

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Автор: Артур Хайруллин

Спартак
4:3ОТ
2:2, 0:1, 1:0
Динамо М
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