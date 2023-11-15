Больше 31 миллиона тенге: нападающий «Барыса» прокомментировал информацию о зарплате
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Аркадий Шестаков прокомментировал информацию о своей зарплате, сообщают Vesti.kz.
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Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Аркадий Шестаков прокомментировал информацию о своей зарплате, сообщают Vesti.kz.
«Спорт-Экспресс» говорит, что мой оклад 6 миллионов рублей (31 миллион тенге)? Это неправильная информация. В разы? Увы, не в разы, чуть-чуть больше у меня", — цитирует игрока Metaratings.ru.
Шестаков в текущем сезоне КХЛ провел 31 матч, в которых набрал 8 очков (3+5).