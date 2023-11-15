Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
21
Хоккей. НХЛ
16.11
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
16.11
Эдмонтон
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
16.11
Колорадо
Анахайм
Хоккей. НХЛ
16.11
Ванкувер
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Флорида
35
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
ЦСКА
Амур
21
14.11
Сочи
Витязь
13
14.11
Спартак
Динамо М
ОТ
43
14.11
Динамо Мн
Металлург Мг
14
14.11
Ак Барс
СКА
24
14.11
Трактор
Салават Юлаев
34
14.11
Авангард
Северсталь
ОТ
54
14.11
Сибирь
Торпедо
41
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:02 (мск), источник: Vesti.kz

Больше 31 миллиона тенге: нападающий «Барыса» прокомментировал информацию о зарплате

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Аркадий Шестаков прокомментировал информацию о своей зарплате, сообщают Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

«Спорт-Экспресс» говорит, что мой оклад 6 миллионов рублей (31 миллион тенге)? Это неправильная информация. В разы? Увы, не в разы, чуть-чуть больше у меня", — цитирует игрока Metaratings.ru.

Шестаков в текущем сезоне КХЛ провел 31 матч, в которых набрал 8 очков (3+5).

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь