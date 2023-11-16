Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Лада
13
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Салават Юлаев
31
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Витязь
12
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
Динамо М
30
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Куньлунь РС
33
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
СКА
13
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава
Детройт
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Барыс
20
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург Мг
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
17.11
Коламбус
Аризона
Хоккей. НХЛ
17.11
Монреаль
Вегас
Хоккей. НХЛ
17.11
Питтсбург
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
17.11
Чикаго
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
17.11
Калгари
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
17.11
Сиэтл
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
17.11
Лос-Анджелес
Флорида
Хоккей. НХЛ
17.11
Сан-Хосе
Сент-Луис
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Трактор
Барыс
20
15:30
Сибирь
Металлург Мг
ОТ
23
15.11
ЦСКА
Амур
21
14.11
Сочи
Витязь
13
14.11
Спартак
Динамо М
ОТ
43
14.11
Динамо Мн
Металлург Мг
14
14.11
Ак Барс
СКА
24
14.11
Трактор
Салават Юлаев
34
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» одержал шестую победу подряд, одолев в овертайме «Сибирь»

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург».

Металлург Мг
СибирьКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На 12-й минуте первого периода Егор Аланов с передач Владимира Бутузова и Николая Прохоркина открыл счёт в матче.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Максим Карпов восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Люк Джонсон с передачи Робина Пресса вывел магнитогорский клуб вперёд.

На 18-й минуте третьего периода Илья Морозов сделал счёт 2:2.

В овертайме Денис Зернов принёс победу гостям.

В следующем матче новосибирская «Сибирь» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар». «Металлург» в Магнитогорске примет астанинский «Барыс». Обе встречи состоятся 18 ноября.

Сибирь
2:3ОТ
1:0, 0:2, 1:0
Металлург Мг
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выполнять лучшее упражнение для прокачки ягодиц
Как жена Лионеля Месси заработала своё миллионное состояние
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь