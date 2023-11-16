«Металлург» одержал шестую победу подряд, одолев в овертайме «Сибирь»

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На 12-й минуте первого периода Егор Аланов с передач Владимира Бутузова и Николая Прохоркина открыл счёт в матче.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Максим Карпов восстановил равенство в счёте. На девятой минуте периода Люк Джонсон с передачи Робина Пресса вывел магнитогорский клуб вперёд.

На 18-й минуте третьего периода Илья Морозов сделал счёт 2:2.

В овертайме Денис Зернов принёс победу гостям.