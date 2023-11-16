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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

Пятиминутное удаление решило исход матча «Барыса» в КХЛ

«Барыс» уступил «Трактору» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. Ее исход решило пятиминутное удаление, которое заработал игрок астанчан Энтони Камара за толчок соперника на борт. Случилось это во втором периоде, и соперник умело воспользовался численным большинством. Отличились Владимир А. Ткачев (38-я минута) и Сергей Телегин (41-я).

Несмотря на победу, «Трактор» с 37 очками остался на седьмом месте в таблице Восточной конференции, в которой «Барыс» по-прежнему находится на предпоследней, 11-й строчке, набрав 25 очков.

Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с магнитогорским «Металлургом» 18 ноября.

Трактор
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Барыс
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