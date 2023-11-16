Пятиминутное удаление решило исход матча «Барыса» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. Ее исход решило пятиминутное удаление, которое заработал игрок астанчан Энтони Камара за толчок соперника на борт. Случилось это во втором периоде, и соперник умело воспользовался численным большинством. Отличились Владимир А. Ткачев (38-я минута) и Сергей Телегин (41-я).