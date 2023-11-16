Пятиминутное удаление решило исход матча «Барыса» в КХЛ
«Барыс» уступил «Трактору» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
«Барыс» уступил «Трактору» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. Ее исход решило пятиминутное удаление, которое заработал игрок астанчан Энтони Камара за толчок соперника на борт. Случилось это во втором периоде, и соперник умело воспользовался численным большинством. Отличились Владимир А. Ткачев (38-я минута) и Сергей Телегин (41-я).
Несмотря на победу, «Трактор» с 37 очками остался на седьмом месте в таблице Восточной конференции, в которой «Барыс» по-прежнему находится на предпоследней, 11-й строчке, набрав 25 очков.
Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с магнитогорским «Металлургом» 18 ноября.