Вадим Шипачев стал вторым игроком в истории КХЛ, набравшим 900 очков

Это результативное действие стало для него 900-м за карьеру в КХЛ. Он — единственный действующий хоккеист лиги, который добрался до этой отметки. Теперь Шипачева опережает только Сергей Мозякин. На счету экс-нападающего ЦСКА, «Атланта» и «Металлурга» 928 (419+509) очков.