«Ак Барс» прервал серию поражений, победив дома московское «Динамо»
В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал московское «Динамо».
В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал московское «Динамо».
Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
Первый период обошёлся без заброшенных шайб.
На пятой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Яшкин с передач Станислава Галиева и Дмитрия Юдина открыл счёт в игре. Спустя минуту Илья Сафонов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова удвоил преимущество хозяев. На девятой минуте периода Вадим Шипачёв с передачи Кирилла Петрова сделал счёт 3:0.
В начале третьего периода Андрей Миронов с передач Джордана Уила и Игоря Ожиганова размочил счёт в матче. На 17-й минуте заключительного отрезка Кирилл Петров с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина установил окончательный счёт в игре.