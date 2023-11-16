«Ак Барс» прервал серию поражений, победив дома московское «Динамо»

На пятой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Яшкин с передач Станислава Галиева и Дмитрия Юдина открыл счёт в игре. Спустя минуту Илья Сафонов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова удвоил преимущество хозяев. На девятой минуте периода Вадим Шипачёв с передачи Кирилла Петрова сделал счёт 3:0.