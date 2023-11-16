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62
19:10
Динамо Мн
Витязь
12
19:00
Ак Барс
Динамо М
41
19:00
Локомотив
Куньлунь РС
54
19:00
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22:23 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы проиграли «Витязю» в заключительном матче домашней серии

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно завершили очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Витязь
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

В шестом матче ноября на льду «Минск-Арены» подопечные Дмитрия Квартальнова принимали аутсайдера Запада — «Витязь», который в этом сезоне уже вошел в историю «Динамо»: именно в игре с клубом из Балашихи 4 сентября «зубры» одержали самую крупную победу за все время выступлений в КХЛ (7:0). Однако сегодняшняя встреча с поединком двухмесячной давности ничего общего не имела. Счет был открыт гостями на 8-й минуте стартовой трети, но на перерыв команды отправились при равных цифрах на табло: за минчан отличился Ник Меркли. В самом начале следующего отрезка «Витязь» вышел вперед снова — в распоряжении «Динамо» было практически два полных периода на исправление ситуации, но воспользоваться своими шансами «зубры» так и не смогли. Финальная сирена зафиксировала поражение хозяев льда со счетом 1:2, хоккеисты из Балашихи, в свою очередь, выиграли четвертый матч подряд.

Таким образом, в завершившейся домашней серии столичный клуб одержал две победы (обе над ХК «Сочи») и потерпел четыре поражения (от «Витязя», «Авангарда», московского «Динамо» и «Металлурга»). После тридцати игр регулярного чемпионата подопечные Квартальнова занимают седьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 32 балла. Далее нашу команду ожидает короткое гостевое турне, в котором «зубры» встретятся с тольяттинской «Ладой» 20 ноября и с «Автомобилистом» из Екатеринбурга 22 ноября.

Динамо Мн
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Витязь
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