Минские динамовцы проиграли «Витязю» в заключительном матче домашней серии

В шестом матче ноября на льду «Минск-Арены» подопечные Дмитрия Квартальнова принимали аутсайдера Запада — «Витязь», который в этом сезоне уже вошел в историю «Динамо»: именно в игре с клубом из Балашихи 4 сентября «зубры» одержали самую крупную победу за все время выступлений в КХЛ (7:0). Однако сегодняшняя встреча с поединком двухмесячной давности ничего общего не имела. Счет был открыт гостями на 8-й минуте стартовой трети, но на перерыв команды отправились при равных цифрах на табло: за минчан отличился Ник Меркли. В самом начале следующего отрезка «Витязь» вышел вперед снова — в распоряжении «Динамо» было практически два полных периода на исправление ситуации, но воспользоваться своими шансами «зубры» так и не смогли. Финальная сирена зафиксировала поражение хозяев льда со счетом 1:2, хоккеисты из Балашихи, в свою очередь, выиграли четвертый матч подряд.