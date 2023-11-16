Квартальнов: У «Динамо» часто такие пропущенные голы случаются, от конька, от шнурка

"Много говорить не стоит, проиграли третью игру подряд, забили один гол. Надо забивать больше, надо чуть-чуть проявлять… Три гола за три игры — это очень мало.

Почему не забиваем в третьих периодах? Ребята устали, свежести такой нет. Я свяжу с этим. При «6 на 5» на ударную позицию выходят опытные игроки, которым мы доверяем. И они не могут. Это для меня серьёзный звонок.