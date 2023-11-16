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16.11
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Витязь
12
16.11
Ак Барс
Динамо М
41
16.11
Локомотив
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54
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16 ноября, источник: Чемпионат.com

Квартальнов: У «Динамо» часто такие пропущенные голы случаются, от конька, от шнурка

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Витязя» (1:2).

Динамо Мн
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Источник: Чемпионат.com

"Много говорить не стоит, проиграли третью игру подряд, забили один гол. Надо забивать больше, надо чуть-чуть проявлять… Три гола за три игры — это очень мало.

Почему не забиваем в третьих периодах? Ребята устали, свежести такой нет. Я свяжу с этим. При «6 на 5» на ударную позицию выходят опытные игроки, которым мы доверяем. И они не могут. Это для меня серьёзный звонок.

Первый гол — это не про «не повезло». У нас часто такие случаются, от конька, от шнурка. Надо работать на команду в самых мелких моментах. Когда мы это поймём, когда мы эти вещи будем делать, тогда нам будет везти, а не «ой, блин, не забил», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

Динамо Мн
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Витязь
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