«Спартак» обыграл «Ладу» и одержал третью победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (3-я минута), Александр Бурмистров (9), Николай Голдобин (15, 44), Максим Цыплаков (34). У проигравших отличились Владислав Червоненко (20), Дмитрий Кугрышев (38), Никита Михайлов (58).

Голдобин забросил 23-ю и 24-ю шайбы в текущем сезоне, нападающий установил клубный рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат. Ранее рекорд делили словак Штефан Ружичка, американец Райан Стоа и россиянин Сергей Широков, которые забрасывали по 22 шайбы в рамках одного регулярного чемпионата. Бурмистров забросил первую шайбу в сезоне, он играл в первом звене вместо Ивана Морозова, который получил травму 16 ноября в матче против уфимского «Салавата Юлаева».

«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ. Команды второй раз сыграли друг с другом в сезоне, 11 ноября «Лада» в Тольятти одержала победу в серии буллитов со счетом 4:3.