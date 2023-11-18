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16:41 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Ладу» и одержал третью победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3.

Спартак
ЛадаКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (3-я минута), Александр Бурмистров (9), Николай Голдобин (15, 44), Максим Цыплаков (34). У проигравших отличились Владислав Червоненко (20), Дмитрий Кугрышев (38), Никита Михайлов (58).

Голдобин забросил 23-ю и 24-ю шайбы в текущем сезоне, нападающий установил клубный рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат. Ранее рекорд делили словак Штефан Ружичка, американец Райан Стоа и россиянин Сергей Широков, которые забрасывали по 22 шайбы в рамках одного регулярного чемпионата. Бурмистров забросил первую шайбу в сезоне, он играл в первом звене вместо Ивана Морозова, который получил травму 16 ноября в матче против уфимского «Салавата Юлаева».

«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ. Команды второй раз сыграли друг с другом в сезоне, 11 ноября «Лада» в Тольятти одержала победу в серии буллитов со счетом 4:3.

«Спартак» возглавляет Западную конференцию и общую таблицу КХЛ с 49 очками после 33 матчей. «Лада» идет третьей в Восточной конференции с 42 очками после 33 встреч. В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом» 21 ноября, «Лада» днем ранее примет минское «Динамо».

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