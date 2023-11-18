«Металлург» одержал седьмую подряд победу в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс», одержав седьмую подряд победу в КХЛ.
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Магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс», одержав седьмую подряд победу в КХЛ.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Люк Джонсон (20-я минута) и Денис Зернов (37).
«Металлург» одержал седьмую победу подряд и, набрав 46 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, где «Барыс» с 25 очками занимает 11-ю позицию.
В другом матче челябинский «Трактор» на своем льду обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:2.