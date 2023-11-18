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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» одержал седьмую подряд победу в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс», одержав седьмую подряд победу в КХЛ.

Барыс
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АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 12, 18.11.2023, 14:30

Металлург Мг2Барыс0

Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Люк Джонсон (20-я минута) и Денис Зернов (37).

«Металлург» одержал седьмую победу подряд и, набрав 46 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, где «Барыс» с 25 очками занимает 11-ю позицию.

В другом матче челябинский «Трактор» на своем льду обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:2.

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Трактор
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Автомобилист
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