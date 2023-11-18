«Сибирь» в овертайме проиграла «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ

Источник: ХК «Куньлунь»

Встреча, которая прошла в субботу в подмосковных Мытищах, закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0). В составе гостей дублем отметился Сергей Дубакин (26-я и 30-я минуты). У пекинского клуба шайбы забросили Кайл Вуд (20), Тайлер Вон (42) и Брэндон Ип (62).

«Куньлунь» назвал эту встречу матчем имени Ипа. Китайский нападающий 16 ноября провел 300-ю игру за команду. Ип является рекордсменом клуба по этому показателю, а также лучшим бомбардиром в его истории (85 шайб + 80 результативных передач).