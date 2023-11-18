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Динамо М
31
18.11
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СКА
12
18.11
Сочи
ЦСКА
13
18.11
Северсталь
Витязь
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18 ноября, источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне выиграл «зелёное дерби» у «Ак Барса»

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» (0:1).

Ак Барс
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Источник: Чемпионат.com

Шайбу в составе уфимского клуба забросил Александр Хмелевски, реализовав большинство в середине второго периода.

Таким образом, команда Виктора Козлова одерживает третью победу в «зелёном дерби» в текущем сезоне, в котором эти команды встречались к данному моменту четыре раза.

Ак Барс
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Салават Юлаев
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