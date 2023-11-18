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19:42 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» нанесло московскому «Динамо» третье поражение подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородской команды.

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 ноября. Нижегородское «Торпедо» обыграло московское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алексей Кручинин (2-я минута), Богдан Конюшков (45), Василий Атанасов (60), у «Динамо» отличился Бреннан Менелл (40).

«Динамо» потерпело третье поражение подряд, ранее бело-голубые в гостях уступили московскому «Спартаку» (3:4 ОТ) и казанскому «Ак Барсу» (1:4).

«Торпедо» после 32 игр занимает четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 40 очков. «Динамо» идет вторым с 45 очками после 32 встреч. В следующем матче «Торпедо» примет казахстанский «Барыс» 20 ноября, «Динамо» днем позднее дома сыграет с «Ак Барсом».

Торпедо
3:1
1:0, 0:1, 2:0
Динамо М
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