«Торпедо» нанесло московскому «Динамо» третье поражение подряд в КХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородской команды.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородской команды.
ТАСС, 18 ноября. Нижегородское «Торпедо» обыграло московское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Алексей Кручинин (2-я минута), Богдан Конюшков (45), Василий Атанасов (60), у «Динамо» отличился Бреннан Менелл (40).
«Динамо» потерпело третье поражение подряд, ранее бело-голубые в гостях уступили московскому «Спартаку» (3:4 ОТ) и казанскому «Ак Барсу» (1:4).
«Торпедо» после 32 игр занимает четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 40 очков. «Динамо» идет вторым с 45 очками после 32 встреч. В следующем матче «Торпедо» примет казахстанский «Барыс» 20 ноября, «Динамо» днем позднее дома сыграет с «Ак Барсом».