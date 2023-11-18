СКА второй раз в сезоне победил «Локомотив» в КХЛ
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Валентин Зыков (15-я минута) и Алекс Гальченюк (39). У хозяев отличился Мартин Гернат (36). Хозяева забросили вторую шайбу за две секунды до финальной сирены, но она была отменена арбитрами из-за нарушения процедуры вбрасывания.
СКА второй раз в сезоне обыграл «Локомотив» (3:2). На счету ярославцев также две победы над петербуржцами в текущем сезоне (3:2, 3:2).
СКА набрал 36 очков в 31 матче и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Локомотив» с 40 очками идет на третьем месте. В следующем матче петербуржцы, продлившие победную серию до пяти игр, 20 ноября примут ЦСКА, ярославцы днем позднее дома сыграют против московского «Спартака».
В других матчах дня череповецкая «Северсталь» дома обыграла подмосковный «Витязь» со счетом 6:2, ЦСКА на выезде победил «Сочи» — 3:1, нижегородское «Торпедо» на своем льду оказалось сильнее столичного «Динамо» (3:1).