СКА второй раз в сезоне победил «Локомотив» в КХЛ

Источник: https://vk.com/ska

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Валентин Зыков (15-я минута) и Алекс Гальченюк (39). У хозяев отличился Мартин Гернат (36). Хозяева забросили вторую шайбу за две секунды до финальной сирены, но она была отменена арбитрами из-за нарушения процедуры вбрасывания.

СКА второй раз в сезоне обыграл «Локомотив» (3:2). На счету ярославцев также две победы над петербуржцами в текущем сезоне (3:2, 3:2).

СКА набрал 36 очков в 31 матче и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Локомотив» с 40 очками идет на третьем месте. В следующем матче петербуржцы, продлившие победную серию до пяти игр, 20 ноября примут ЦСКА, ярославцы днем позднее дома сыграют против московского «Спартака».