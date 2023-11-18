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СКА
12
18.11
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ЦСКА
13
18.11
Северсталь
Витязь
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18.11
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18 ноября, источник: Спорт РИА Новости

СКА второй раз в сезоне победил «Локомотив» в КХЛ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Локомотив
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Источник: https://vk.com/ska

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Валентин Зыков (15-я минута) и Алекс Гальченюк (39). У хозяев отличился Мартин Гернат (36). Хозяева забросили вторую шайбу за две секунды до финальной сирены, но она была отменена арбитрами из-за нарушения процедуры вбрасывания.

СКА второй раз в сезоне обыграл «Локомотив» (3:2). На счету ярославцев также две победы над петербуржцами в текущем сезоне (3:2, 3:2).

СКА набрал 36 очков в 31 матче и занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Локомотив» с 40 очками идет на третьем месте. В следующем матче петербуржцы, продлившие победную серию до пяти игр, 20 ноября примут ЦСКА, ярославцы днем позднее дома сыграют против московского «Спартака».

В других матчах дня череповецкая «Северсталь» дома обыграла подмосковный «Витязь» со счетом 6:2, ЦСКА на выезде победил «Сочи» — 3:1, нижегородское «Торпедо» на своем льду оказалось сильнее столичного «Динамо» (3:1).

Локомотив
1:2
0:1, 1:1, 0:0
СКА
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