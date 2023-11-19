Тренер «Металлурга» прокомментировал седьмую подряд победу команды

«У нас был длительный перелёт, играли через день. Ребята немного были “заморожены”, тяжело доставались эмоции. Хорошо, что в обороне сыграли строго, надёжно и дисциплинированно. Хотели, чтобы побольше забить, но, думаю, что зрители нас простят — мы старались сегодня», — оценил матч Андрей Разин.