Тренер «Металлурга» прокомментировал седьмую подряд победу команды
Матч с «Барысом» завершился со счетом 2:0.
Матч с «Барысом» завершился со счетом 2:0.
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Барысом» 18 ноября. Запись послематчевой пресс-конференции появилась на сайте хоккейного клуба.
«У нас был длительный перелёт, играли через день. Ребята немного были “заморожены”, тяжело доставались эмоции. Хорошо, что в обороне сыграли строго, надёжно и дисциплинированно. Хотели, чтобы побольше забить, но, думаю, что зрители нас простят — мы старались сегодня», — оценил матч Андрей Разин.
Игра с «Барысом» 18 ноября завершилась со счетом 2:0 в пользу «Металлурга», шайбы забросили Люк Джонсон и Денис Зернов. Эта победа стала для магнитогорцев седьмой подряд.
Следующим соперником «Металлурга» станет «Сибирь» 20 ноября.