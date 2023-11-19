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12:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

Тренер «Металлурга» прокомментировал седьмую подряд победу команды

Матч с «Барысом» завершился со счетом 2:0.

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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с «Барысом» 18 ноября. Запись послематчевой пресс-конференции появилась на сайте хоккейного клуба.

«У нас был длительный перелёт, играли через день. Ребята немного были “заморожены”, тяжело доставались эмоции. Хорошо, что в обороне сыграли строго, надёжно и дисциплинированно. Хотели, чтобы побольше забить, но, думаю, что зрители нас простят — мы старались сегодня», — оценил матч Андрей Разин.

Игра с «Барысом» 18 ноября завершилась со счетом 2:0 в пользу «Металлурга», шайбы забросили Люк Джонсон и Денис Зернов. Эта победа стала для магнитогорцев седьмой подряд.

Следующим соперником «Металлурга» станет «Сибирь» 20 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
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