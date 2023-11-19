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21:25 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» и продлил победную серию в КХЛ до девяти матчей

ТАСС, 19 ноября. Омский «Авангард» на выезде со счетом 4:1 обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце «Нефтехим-Арена» в присутствии 3 671 зрителя.

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (22-я минута), Игорь Мартынов (31), Дамир Шарипзянов (48) и Рид Буше (56). У «Нефтехимика» отличился Владимир Брюквин (19).

«Авангард» продлил свою победную серию в КХЛ, которая теперь составляет девять матчей. Рекордным показателем омской команды по числу побед подряд в КХЛ является серия из 18 игр.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 32 игр. «Нефтехимик» — девятый на Востоке с 31 очком после 32 встреч. В следующем матче «Авангард» 21 ноября на выезде сыграет с челябинским «Трактором», «Нефтехимик» в этот же день примет уфимский «Салават Юлаев».

В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» на выезде переиграл хабаровский «Амур» со счетом 2:0, подмосковный «Витязь» одержал гостевую победу над череповецкой «Северсталью» (5:3).

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1:0, 0:2, 0:2
Авангард
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