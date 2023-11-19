«Авангард» обыграл «Нефтехимик» и продлил победную серию в КХЛ до девяти матчей

В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (22-я минута), Игорь Мартынов (31), Дамир Шарипзянов (48) и Рид Буше (56). У «Нефтехимика» отличился Владимир Брюквин (19).

«Авангард» продлил свою победную серию в КХЛ, которая теперь составляет девять матчей. Рекордным показателем омской команды по числу побед подряд в КХЛ является серия из 18 игр.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 32 игр. «Нефтехимик» — девятый на Востоке с 31 очком после 32 встреч. В следующем матче «Авангард» 21 ноября на выезде сыграет с челябинским «Трактором», «Нефтехимик» в этот же день примет уфимский «Салават Юлаев».