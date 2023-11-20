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20 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» одержал восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» переиграл на своем льду новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав восьмую победу подряд.

Металлург Мг
СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Магнитогорске в понедельник, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Макар Хабаров (20-я минута), Роман Канцеров (33), Дмитрий Силантьев (36) и Никита Михайлис (60), у гостей шайбу забросил Артем Жуков (45).

Форвард «Магнитки» Максим Карпов достиг отметки в 700 матчей в КХЛ в карьере.

«Металлург» выиграл у «Сибири» четыре очных матча из четырех в рамках «регулярки». Ранее «Магнитка» обыграла сибиряков со счетом 4:2, 6:3 и 3:2 (в овертайме).

Уральская команда не знает поражений в чемпионате с 29 октября, набрала 48 очков и лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ, «Сибирь» (33 очка) проиграла третий матч подряд и занимает восьмую строчку на Востоке.

Металлург Мг
4:1
1:0, 2:0, 1:1
Сибирь
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