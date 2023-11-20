Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. КХЛ
20.11
СКА
ЦСКА
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. КХЛ
20.11
Торпедо
Барыс
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Калгари
Хоккей. КХЛ
20.11
Лада
Динамо Мн
31
Хоккей. КХЛ
20.11
Металлург Мг
Сибирь
41
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
20.11
СКА
ЦСКА
21
20.11
Торпедо
Барыс
42
20.11
Лада
Динамо Мн
31
20.11
Металлург Мг
Сибирь
41
19.11
Нефтехимик
Авангард
14
19.11
Северсталь
Витязь
35
19.11
Амур
Адмирал
02
18.11
Ак Барс
Салават Юлаев
01
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20 ноября, источник: БЕЛТА

Минские динамовцы проиграли четвертый матч подряд в КХЛ

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лада
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: БЕЛТА

В понедельник подопечные Дмитрия Квартальнова гостили у одной из лучших команд Восточной конференции — «Лады». Дела минчан не заладились с самого начала матча: голкипер «зубров» Алексей Колосов был вынужден достать шайбу из ворот всего через 62 секунды после стартового вбрасывания. Во второй трети хозяева льда сначала удвоили, а затем и утроили перевес — также случился и четвертый гол «Лады», однако он был отменен после видеопросмотра. Первое результативное действие гости совершили лишь в начале третьего периода, когда отличился лучший бомбардир минчан Сэм Энас. Увы, эта шайба так и осталась для «зубров» единственной, финальная сирена зафиксировала счет 3:1 в пользу тольяттинцев.

Это поражение стало для нашей команды четвертым подряд. На данный момент столичный клуб занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка после 31 игры. Минчане отстают от череповецкой «Северстали» на один пункт и опережают на четыре балла «Сочи». Второй и заключительный поединок в рамках гостевого турне динамовцы проведут в среду 22 ноября против «Автомобилиста», который идет пятым на Востоке. Встреча в Екатеринбурге стартует в 17.00 по белорусскому времени.

Лада
3:1
1:0, 2:0, 0:1
Динамо Мн
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь