Минские динамовцы проиграли четвертый матч подряд в КХЛ

В понедельник подопечные Дмитрия Квартальнова гостили у одной из лучших команд Восточной конференции — «Лады». Дела минчан не заладились с самого начала матча: голкипер «зубров» Алексей Колосов был вынужден достать шайбу из ворот всего через 62 секунды после стартового вбрасывания. Во второй трети хозяева льда сначала удвоили, а затем и утроили перевес — также случился и четвертый гол «Лады», однако он был отменен после видеопросмотра. Первое результативное действие гости совершили лишь в начале третьего периода, когда отличился лучший бомбардир минчан Сэм Энас. Увы, эта шайба так и осталась для «зубров» единственной, финальная сирена зафиксировала счет 3:1 в пользу тольяттинцев.