Минские динамовцы проиграли четвертый матч подряд в КХЛ
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В понедельник подопечные Дмитрия Квартальнова гостили у одной из лучших команд Восточной конференции — «Лады». Дела минчан не заладились с самого начала матча: голкипер «зубров» Алексей Колосов был вынужден достать шайбу из ворот всего через 62 секунды после стартового вбрасывания. Во второй трети хозяева льда сначала удвоили, а затем и утроили перевес — также случился и четвертый гол «Лады», однако он был отменен после видеопросмотра. Первое результативное действие гости совершили лишь в начале третьего периода, когда отличился лучший бомбардир минчан Сэм Энас. Увы, эта шайба так и осталась для «зубров» единственной, финальная сирена зафиксировала счет 3:1 в пользу тольяттинцев.
Это поражение стало для нашей команды четвертым подряд. На данный момент столичный клуб занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 32 очка после 31 игры. Минчане отстают от череповецкой «Северстали» на один пункт и опережают на четыре балла «Сочи». Второй и заключительный поединок в рамках гостевого турне динамовцы проведут в среду 22 ноября против «Автомобилиста», который идет пятым на Востоке. Встреча в Екатеринбурге стартует в 17.00 по белорусскому времени.