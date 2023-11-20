«Спартак» — сенсация, СКА необходимо спокойствие. Итоги первой половины сезона КХЛ, Запад
«Торпедо» эволюционировало, «Локомотив» готовится к прорыву.
«Торпедо» эволюционировало, «Локомотив» готовится к прорыву.
Шикарный регулярный чемпионат КХЛ плавно подходит к своей середине. При этом на Западе уже есть команды, достигшие экватора 68-матчевого марафона («Витязь») и даже перешагнувшие его («Куньлунь»). Что можно сказать о положении дел в конференции на отрезке в половину сезона?
В общем, всё очень неплохо, интересно, конкурентно и интригующе, касательно будущего. Впервые за много лет СКА и ЦСКА подходят к этой отсечке не на лидирующих местах, и даже не в топ-4. «Спартак» внезапно разрывает всю лигу, а ему на пятки наступает московское «Динамо», и прелесть этого перманентной битвы за корону Запада в том, что команды исповедуют совершенно разные стили. «Торпедо» держит планку прошлого сезона, его близнец из Череповца держится в зоне плей-офф, а круче всего то, что нет безнадёжных аутсайдеров. «Сочи» ужасен в ноябре, но пока едет на очках, набранных на старте сезона; «Витязь» засиял после смены тренера; «Куньлунь» преодолел сумасшедший в календарном плане октябрь с большими потерями, но сейчас цепляется за очки. Да, определённый разрыв между кубковой восьмёркой и остальными тремя командами есть, есть и существенная разница в количестве сыгранных матчей, но битва за «постсизон» далека от завершения для всех участников. И это здорово.
А что же в частности?
В октябре «Куньлунь» провёл 15 матчей за 31 день — вдумайтесь в эти цифры. До этого ещё было четыре матча в последней декаде сентября, плюс «драконов» не обошли стороной травмы. Разумеется, не самую мастеровитую китайскую команду из Мытищ буквально выкосил такой календарь, хоть он и не свалился на «Куньлунь» внезапно: ещё летом клуб прекрасно понимал, что его ждёт осенний марафон из-за участия сборной Китая в олимпийской квалификации.
В итоге в октябре «Куньлунь» собрал лишь шесть очков, нивелировал удачный старт сезона и скатился на дно Запада, где и пребывает до сих пор. Но сейчас, когда команда вошла в привычную для всех клубов колею, мы видим симпатичный, разношёрстный, яркий коллектив, который играет в атакующий, напористый, местами силовой хоккей и старается именно переиграть, а не пересидеть в обороне даже топ-соперников. Хотя, понятно, что как раз оборона — слабое место «драконов». Уж слишком безалаберно действуют защитники «Ред Стар», а хорошие дни у голкиперов Смита и Джурасика случаются не так часто, как в прошлые годы.
При всём этом понятно, что пребывание «Куньлуня» в КХЛ по большому счёту абсурдно. Он решает свои задачи, отличные от других команд, прописан в Мытищах, где до сих пор не приобрёл мало-мальски приличную болельщицкую аудиторию. Так что риторический вопрос «Зачем “Куньлунь” в КХЛ?» остаётся актуальным. Но в этом сезоне у команды хотя бы появился какой-то шарм, симпатичный почерк, в рамках этой регулярки «драконы» не выглядят унылым обозом лиги. За это спасибо тренеру-новичку КХЛ Виктору Игнатьеву с его творческим подходом к хоккею, а ещё — одному из самых ярких и неординарных клубных телеграм-каналов.
Своим текущим местом в таблице «Витязь» расплачивается за грубейшую летнюю ошибку с выбором тренера. Возможно, у клуба был какой-то резон не продлевать отношения с Вячеславом Буцаевым, но как пришла мысль поставить вместо него вечного помощника и совершенно не харизматичного специалиста Александра Завьялова? Загадка. «Витязь» ожидаемо провалился на старте сезона, упустив много важных очков, и теперь из болота клуб пытается вытащить Дмитрий Рябыкин.
Вообще, это любопытная история. Казалось, что Рябыкину — последователю стиля Боба Хартли и его лучшему ученику — не с руки идти «пожарным» в тонущий клуб после двух подряд провалов в Омске и Магнитогорске в прошлом сезоне. Так ведь можно было и совсем крест на своей репутации поставить! Но Рябыкин принял предложение, проиграл в пух и прах несколько первых матчей, но затем стал давать результат.
При новом тренере мы увидели новый «Витязь» — бегущий, дерзкий, подвижный, агрессивный, прессингующий. Рябыкин «разморозил» легионеров команды, про которых при Завьялове вообще не вспоминали, и сейчас они, как и положено, ведут за собой молодёжь балашихинского клуба. У «Витязя» появился рисунок игры, пришёл и результат. И хоть без периодических провалов не обходится, но они уже редки, а команда карабкается вверх по турнирной таблице, стабильно берёт «свои» очки и уже почти вышла на девятую позицию.
Не готов поставить на выход «Витязя» в плей-офф, но он точно поборется. Если же говорить глобально, то, возможно, мы сейчас видим становление нового сильного тренера в КХЛ, который со второго раза получил возможность сделать первые самостоятельные шаги в относительно спокойной обстановке и без лишнего давления.
«Сочи» — очень странная команда, которую тяжело анализировать. Здорово выглядели в начале августа, затем полностью провалили финиш предсезонки и первые матчи регулярки. Обыгрывали чуть ли не всех подряд в сентябре и начале октября — в ноябре угодили в глубокое пике, как по игре, так и по результату.
«Сочи» может играть симпатично и продуктивно в атаке, лидерами которой являются «подарки от СКА» Мичков и Хуснутдинов. У южан есть сильный голкипер Бердин, которому не хватает стабильности, но чаще всего он в полном порядке. У команды есть интересные легионеры, хотя понятно, что кражу Рендулича компенсировать не удалось.
То есть у «Сочи» есть немало слагаемых, чтобы играть более ровно и набирать больше очков, так что появляются вопросы к тренеру. Тут стоит сказать, что Дмитрий Кокорев — интересный специалист, понимающий, что и как должно работать в хоккейной команде, но ему где-то не хватает опыта, где-то — жёсткости. Лояльность тренера часто оборачивается против него, команда недобирает очки из-за повторяющихся из раза в раз ошибок и слишком зависит от текущего настроения — отсюда и размашистая серийность.
При этом ни «Сочи», ни Кокорев абсолютно не безнадёжны. Южный клуб ещё выйдет на белую полосу, а тренер — набьёт необходимые шишки. В конце концов, где ещё это делать, как не в клубе, который не ставит перед собой никаких серьёзных турнирных задач?
От союза минского «Динамо» и Дмитрия Квартальнова лично я ждал большего, но пока «зубры» не сильно отличаются от самих себя эпохи Вудкрофта в плане текущих результатов. При этом стиль игры, конечно, другой, Квартальнов, как и прежде в других командах, ставит на движение, доверяет молодёжи, ругается с легионерами (в том числе критикует их публично), но выстроить какую-то базу, залить фундамент, как когда-то в ЦСКА, у Дмитрия Вячеславовича пока не получается, системные индивидуальные ошибки не позволяют минчанам рассчитывать на стабильность, и сильные матчи чередуются с провальными.
Впрочем, прошло слишком мало времени, чтобы спрашивать с Квартальнова за систему, да и бюджет с возможностями, мягко говоря, отличается от того, что было в ЦСКА почти 10 лет назад. Дмитрий Вячеславович — это тренер такого типа, по отношению к которому нужно терпение, хотя и без гарантии результата. В принципе, если в Минске долго терпели Вудкрофта с понятным и довольно низким потолком возможностей, то и у Квартальнова должен быть порядочный кредит доверия.
«Северсталь» в этом сезоне нужна для того, чтобы наслаждаться хоккеем в чистом виде как Игрой. Хотите увидеть комбинации в зоне атаки с постоянными перемещениями и открываниями всей пятёрки, с умными и нестандартными передачами? Включайте матчи с командой из Череповца.
Пока «Северсталь» мне видится концентрированной версией «Торпедо». Это своего рода половинчатый тотальный хоккей, когда вся пятёрка на льду принимает живейшее участие в атаке, устраивая головокружительную карусель, но регулярно не успевает в полном составе в оборону, из-за чего обрезы и провалы становятся для череповчан обычным делом.
Но Андрей Козырев не ругает команду за это. Он — идеолог атакующего хоккея для зрителей, для удовольствия самих игроков, а потому готов согласиться на побочные эффекты проповедуемого стиля, который позволяет его команде идти на втором месте по заброшенным шайбам во всей лиге. И понятно, что эти побочные эффекты не позволят «Северстали» добиться результата серьёзнее, чем выход в плей-офф. Но будто бы раньше в Череповце было как-то иначе, а так хотя бы игра команды приносит эстетическое удовольствие.
Смысла много писать про ЦСКА в регулярке нет никакого, ведь у команд, которые два раза подряд становятся чемпионами, новый сезон по-настоящему начинается только в марте. Вопрос выхода армейцев в плей-офф, разумеется, не стоит, при этом о реальных проблемах красно-синих, которые признаёт и главный тренер Сергей Фёдоров, мы подробно писали не так давно.
Возможно, уже к концу регулярки армейцы выйдут на проектную мощность, а может, так и продолжат барахтаться. В любом случае в матчах Кубка Гагарина ЦСКА действительно соберётся, и вот если уже там проблемы продолжатся, тогда в армейском клубе пойдут на серьёзные шаги. Пока же армейцы в вялом режиме идут по длинной дистанции регулярки, пытаясь найти мотивацию, но даже такой ЦСКА остаётся сверхсерьёзным соперником и главным фаворитом Кубка Гагарина.
У СКА есть всё, чтобы ровно идти по дистанции регулярки, побеждать и претендовать в перспективе на Кубок Гагарина. Тут и мощный состав, и мощный тренерский штаб. Но лишь в последние пару недель армейцы вышли на стабильную победную тропу, а до этого было многовато поражений, почти каждое из которых сопровождалось яркой пресс-конференцией от Романа Ротенберга с ворохом «отмазок», которые выглядели довольно смешно, учитывая возможности и во многом особенное положение армейцев в лиге.
Эмоции главного тренера — вероятно, это и было помехой для команды. Ведь Ротенберг вёл себя так не только перед журналистами, но и на внутренней кухне. А дерготня и накалённая атмосфера — плохие союзники для больших дел. В последнее время Роман Борисович стал спокойнее, и СКА стал регулярно побеждать. Совпадение? Вряд ли. Но любопытно понаблюдать, что будет дальше, ведь у СКА, очевидно, уже нет такого игрового и морального преимущества над соперниками, как в прошлом сезоне, а значит, ещё обязательно будут новые поражения. И всё будет зависеть от реакции на них от главного человека в армейском коллективе.
«Торпедо», как уже было сказано выше, держит задранную планку, успешно выдерживая испытание славой. Сохранив стиль после ухода идеолога Козырева, команда Игоря Ларионова становится более зрелой, матёрой, работает над ошибками и уже не выглядит коллективом, собранным исключительно чтобы покайфовать и понаслаждаться процессом, наплевав на результат. Такая эволюция «Торпедо» — ещё одно приятное открытие этого чемпионата.
Остаюсь при мнении, что «Локомотив» в нынешнем сезоне способен на серьёзный прорыв. Да, ярославцы порой играют в невыносимый хоккей, бывают подвержены спадам, но всё же они производят впечатление команды, заточенной на результат. Там методично работает опытный Игорь Никитин со своим сильным штабом, там классный и сбалансированный состав, там есть организация игры. Может, где-то «Локомотив» трясёт в регулярке (хотя очки ярославцы набирают исправно), но у железнодорожников очевидно есть пресловутая система, и на эту команду нужно будет смотреть в плей-офф.
Про «Динамо» во многом можно сказать то же самое, что и про «Локомотив», хотя в кубковости Алексея Кудашова пока есть логичные сомнения, ведь этот тренер никогда не добивался серьёзных успехов в плей-офф.
Но команда у него вышколенная, с высоким уровнем дисциплины, и ровный ход по дистанции регулярки обусловлен тем, что «Динамо» перерабатывает многих соперников на каких-то базовых, доведённых до автоматизма вещах. При этом механическую игру бело-голубых удачно разбавляет наличие высококлассных мастеров-художников, играющих не по рельсам. В этом заслуга Кудашова, что он сумел вписать в свою рабочую концепцию лучшие креативные качества Гусева, Уилла, О’Делла, и пока всё это выглядит сбалансированно и стройно.
Высокое место в таблице — приятный бонус Кудашову за его работу. Но нужно не забывать, что судить о ней всё-таки будут по плей-офф, где «Динамо» уже давно не шумело, не говоря уж о серьёзном продвижении по сетке.
«Спартак» пугающе хорош. Вряд ли кто-то ставил на красно-белых хотя бы на как промежуточного лидера Запада, однако московский клуб держится наверху таблицы всей КХЛ уже давно, при этом добиваясь результата за счёт ярчайшего хоккея. Алексей Жамнов — фактический тренер-новичок в КХЛ — как-то сразу поставил безликому в последние годы «Спартаку» атакующий стиль, нашёл общий язык с лидерами, которые и сами раньше не знали, что могут разрывать лигу, и удивительнее всего, что красно-белые до сих пор умудряются избегать спадов.
Сенсация тут в том, что у «Спартака» всё складывается так стройно. Мы ведь знали, что Жамнов — потенциально отличный тренер, ставящий именно такой хоккей. ОИ-2022, на которой результат стал делом государственной важности, брать в расчёт не стоит, там вся команда была скована грузом ответственности. Мы знали, что Голдобин — талантливый хоккеист, к которому просто нужен подход. Мы видели, что Порядин перерос «Нефтехимик». Мы понимали, что Морозову и Пашину нечего делать в Америке, а в России они не раскрылись раньше, так как играли не в тех системах.
Но мы не могли предположить, что всё, что выглядело гладко и перспективно на бумаге, без шероховатостей перенесётся в реальную жизнь, без каких-то подвохов. И вот «Спартак», чуть-чуть побуксовав в сентябре, рванул в свою новую жизнь с лучшей в лиге результативностью и поражениями по праздникам. Как долго это продлится? Не знаю. Реальных предпосылок говорить о том, что красно-белые рано или поздно сдуются, нет никаких, но первое серьёзное испытание в виде долгосрочной потери ведущего центрфорварда Морозова судьба им уже приготовила.
Автор: Лев Лукин