«Спартак» — сенсация, СКА необходимо спокойствие. Итоги первой половины сезона КХЛ, Запад

Шикарный регулярный чемпионат КХЛ плавно подходит к своей середине. При этом на Западе уже есть команды, достигшие экватора 68-матчевого марафона («Витязь») и даже перешагнувшие его («Куньлунь»). Что можно сказать о положении дел в конференции на отрезке в половину сезона?

В общем, всё очень неплохо, интересно, конкурентно и интригующе, касательно будущего. Впервые за много лет СКА и ЦСКА подходят к этой отсечке не на лидирующих местах, и даже не в топ-4. «Спартак» внезапно разрывает всю лигу, а ему на пятки наступает московское «Динамо», и прелесть этого перманентной битвы за корону Запада в том, что команды исповедуют совершенно разные стили. «Торпедо» держит планку прошлого сезона, его близнец из Череповца держится в зоне плей-офф, а круче всего то, что нет безнадёжных аутсайдеров. «Сочи» ужасен в ноябре, но пока едет на очках, набранных на старте сезона; «Витязь» засиял после смены тренера; «Куньлунь» преодолел сумасшедший в календарном плане октябрь с большими потерями, но сейчас цепляется за очки. Да, определённый разрыв между кубковой восьмёркой и остальными тремя командами есть, есть и существенная разница в количестве сыгранных матчей, но битва за «постсизон» далека от завершения для всех участников. И это здорово.

А что же в частности?

«Куньлунь», 11-е место, 36 игр, 27 очков

В октябре «Куньлунь» провёл 15 матчей за 31 день — вдумайтесь в эти цифры. До этого ещё было четыре матча в последней декаде сентября, плюс «драконов» не обошли стороной травмы. Разумеется, не самую мастеровитую китайскую команду из Мытищ буквально выкосил такой календарь, хоть он и не свалился на «Куньлунь» внезапно: ещё летом клуб прекрасно понимал, что его ждёт осенний марафон из-за участия сборной Китая в олимпийской квалификации.

В итоге в октябре «Куньлунь» собрал лишь шесть очков, нивелировал удачный старт сезона и скатился на дно Запада, где и пребывает до сих пор. Но сейчас, когда команда вошла в привычную для всех клубов колею, мы видим симпатичный, разношёрстный, яркий коллектив, который играет в атакующий, напористый, местами силовой хоккей и старается именно переиграть, а не пересидеть в обороне даже топ-соперников. Хотя, понятно, что как раз оборона — слабое место «драконов». Уж слишком безалаберно действуют защитники «Ред Стар», а хорошие дни у голкиперов Смита и Джурасика случаются не так часто, как в прошлые годы.

При всём этом понятно, что пребывание «Куньлуня» в КХЛ по большому счёту абсурдно. Он решает свои задачи, отличные от других команд, прописан в Мытищах, где до сих пор не приобрёл мало-мальски приличную болельщицкую аудиторию. Так что риторический вопрос «Зачем “Куньлунь” в КХЛ?» остаётся актуальным. Но в этом сезоне у команды хотя бы появился какой-то шарм, симпатичный почерк, в рамках этой регулярки «драконы» не выглядят унылым обозом лиги. За это спасибо тренеру-новичку КХЛ Виктору Игнатьеву с его творческим подходом к хоккею, а ещё — одному из самых ярких и неординарных клубных телеграм-каналов.

«Витязь», 10-е место, 34 игры, 28 очков

Своим текущим местом в таблице «Витязь» расплачивается за грубейшую летнюю ошибку с выбором тренера. Возможно, у клуба был какой-то резон не продлевать отношения с Вячеславом Буцаевым, но как пришла мысль поставить вместо него вечного помощника и совершенно не харизматичного специалиста Александра Завьялова? Загадка. «Витязь» ожидаемо провалился на старте сезона, упустив много важных очков, и теперь из болота клуб пытается вытащить Дмитрий Рябыкин.

Вообще, это любопытная история. Казалось, что Рябыкину — последователю стиля Боба Хартли и его лучшему ученику — не с руки идти «пожарным» в тонущий клуб после двух подряд провалов в Омске и Магнитогорске в прошлом сезоне. Так ведь можно было и совсем крест на своей репутации поставить! Но Рябыкин принял предложение, проиграл в пух и прах несколько первых матчей, но затем стал давать результат.

При новом тренере мы увидели новый «Витязь» — бегущий, дерзкий, подвижный, агрессивный, прессингующий. Рябыкин «разморозил» легионеров команды, про которых при Завьялове вообще не вспоминали, и сейчас они, как и положено, ведут за собой молодёжь балашихинского клуба. У «Витязя» появился рисунок игры, пришёл и результат. И хоть без периодических провалов не обходится, но они уже редки, а команда карабкается вверх по турнирной таблице, стабильно берёт «свои» очки и уже почти вышла на девятую позицию.

Не готов поставить на выход «Витязя» в плей-офф, но он точно поборется. Если же говорить глобально, то, возможно, мы сейчас видим становление нового сильного тренера в КХЛ, который со второго раза получил возможность сделать первые самостоятельные шаги в относительно спокойной обстановке и без лишнего давления.

ХК «Сочи», 9-е место, 33 игры, 28 очков

«Сочи» — очень странная команда, которую тяжело анализировать. Здорово выглядели в начале августа, затем полностью провалили финиш предсезонки и первые матчи регулярки. Обыгрывали чуть ли не всех подряд в сентябре и начале октября — в ноябре угодили в глубокое пике, как по игре, так и по результату.

«Сочи» может играть симпатично и продуктивно в атаке, лидерами которой являются «подарки от СКА» Мичков и Хуснутдинов. У южан есть сильный голкипер Бердин, которому не хватает стабильности, но чаще всего он в полном порядке. У команды есть интересные легионеры, хотя понятно, что кражу Рендулича компенсировать не удалось.

То есть у «Сочи» есть немало слагаемых, чтобы играть более ровно и набирать больше очков, так что появляются вопросы к тренеру. Тут стоит сказать, что Дмитрий Кокорев — интересный специалист, понимающий, что и как должно работать в хоккейной команде, но ему где-то не хватает опыта, где-то — жёсткости. Лояльность тренера часто оборачивается против него, команда недобирает очки из-за повторяющихся из раза в раз ошибок и слишком зависит от текущего настроения — отсюда и размашистая серийность.

При этом ни «Сочи», ни Кокорев абсолютно не безнадёжны. Южный клуб ещё выйдет на белую полосу, а тренер — набьёт необходимые шишки. В конце концов, где ещё это делать, как не в клубе, который не ставит перед собой никаких серьёзных турнирных задач?

«Динамо» Мн, 8-е место, 30 игр, 32 очка

От союза минского «Динамо» и Дмитрия Квартальнова лично я ждал большего, но пока «зубры» не сильно отличаются от самих себя эпохи Вудкрофта в плане текущих результатов. При этом стиль игры, конечно, другой, Квартальнов, как и прежде в других командах, ставит на движение, доверяет молодёжи, ругается с легионерами (в том числе критикует их публично), но выстроить какую-то базу, залить фундамент, как когда-то в ЦСКА, у Дмитрия Вячеславовича пока не получается, системные индивидуальные ошибки не позволяют минчанам рассчитывать на стабильность, и сильные матчи чередуются с провальными.

Впрочем, прошло слишком мало времени, чтобы спрашивать с Квартальнова за систему, да и бюджет с возможностями, мягко говоря, отличается от того, что было в ЦСКА почти 10 лет назад. Дмитрий Вячеславович — это тренер такого типа, по отношению к которому нужно терпение, хотя и без гарантии результата. В принципе, если в Минске долго терпели Вудкрофта с понятным и довольно низким потолком возможностей, то и у Квартальнова должен быть порядочный кредит доверия.

«Северсталь», 7-е место, 32 игры, 33 очка

«Северсталь» в этом сезоне нужна для того, чтобы наслаждаться хоккеем в чистом виде как Игрой. Хотите увидеть комбинации в зоне атаки с постоянными перемещениями и открываниями всей пятёрки, с умными и нестандартными передачами? Включайте матчи с командой из Череповца.

Пока «Северсталь» мне видится концентрированной версией «Торпедо». Это своего рода половинчатый тотальный хоккей, когда вся пятёрка на льду принимает живейшее участие в атаке, устраивая головокружительную карусель, но регулярно не успевает в полном составе в оборону, из-за чего обрезы и провалы становятся для череповчан обычным делом.

Но Андрей Козырев не ругает команду за это. Он — идеолог атакующего хоккея для зрителей, для удовольствия самих игроков, а потому готов согласиться на побочные эффекты проповедуемого стиля, который позволяет его команде идти на втором месте по заброшенным шайбам во всей лиге. И понятно, что эти побочные эффекты не позволят «Северстали» добиться результата серьёзнее, чем выход в плей-офф. Но будто бы раньше в Череповце было как-то иначе, а так хотя бы игра команды приносит эстетическое удовольствие.

ЦСКА, 6-е место, 31 игра, 36 очков

Смысла много писать про ЦСКА в регулярке нет никакого, ведь у команд, которые два раза подряд становятся чемпионами, новый сезон по-настоящему начинается только в марте. Вопрос выхода армейцев в плей-офф, разумеется, не стоит, при этом о реальных проблемах красно-синих, которые признаёт и главный тренер Сергей Фёдоров, мы подробно писали не так давно.

Возможно, уже к концу регулярки армейцы выйдут на проектную мощность, а может, так и продолжат барахтаться. В любом случае в матчах Кубка Гагарина ЦСКА действительно соберётся, и вот если уже там проблемы продолжатся, тогда в армейском клубе пойдут на серьёзные шаги. Пока же армейцы в вялом режиме идут по длинной дистанции регулярки, пытаясь найти мотивацию, но даже такой ЦСКА остаётся сверхсерьёзным соперником и главным фаворитом Кубка Гагарина.

СКА, 5-е место, 31 игра, 36 очков

У СКА есть всё, чтобы ровно идти по дистанции регулярки, побеждать и претендовать в перспективе на Кубок Гагарина. Тут и мощный состав, и мощный тренерский штаб. Но лишь в последние пару недель армейцы вышли на стабильную победную тропу, а до этого было многовато поражений, почти каждое из которых сопровождалось яркой пресс-конференцией от Романа Ротенберга с ворохом «отмазок», которые выглядели довольно смешно, учитывая возможности и во многом особенное положение армейцев в лиге.

Эмоции главного тренера — вероятно, это и было помехой для команды. Ведь Ротенберг вёл себя так не только перед журналистами, но и на внутренней кухне. А дерготня и накалённая атмосфера — плохие союзники для больших дел. В последнее время Роман Борисович стал спокойнее, и СКА стал регулярно побеждать. Совпадение? Вряд ли. Но любопытно понаблюдать, что будет дальше, ведь у СКА, очевидно, уже нет такого игрового и морального преимущества над соперниками, как в прошлом сезоне, а значит, ещё обязательно будут новые поражения. И всё будет зависеть от реакции на них от главного человека в армейском коллективе.

«Торпедо», 4-е место, 32 игры, 40 очков

«Торпедо», как уже было сказано выше, держит задранную планку, успешно выдерживая испытание славой. Сохранив стиль после ухода идеолога Козырева, команда Игоря Ларионова становится более зрелой, матёрой, работает над ошибками и уже не выглядит коллективом, собранным исключительно чтобы покайфовать и понаслаждаться процессом, наплевав на результат. Такая эволюция «Торпедо» — ещё одно приятное открытие этого чемпионата.

«Локомотив», 3-е место, 31 игра, 40 очков

Остаюсь при мнении, что «Локомотив» в нынешнем сезоне способен на серьёзный прорыв. Да, ярославцы порой играют в невыносимый хоккей, бывают подвержены спадам, но всё же они производят впечатление команды, заточенной на результат. Там методично работает опытный Игорь Никитин со своим сильным штабом, там классный и сбалансированный состав, там есть организация игры. Может, где-то «Локомотив» трясёт в регулярке (хотя очки ярославцы набирают исправно), но у железнодорожников очевидно есть пресловутая система, и на эту команду нужно будет смотреть в плей-офф.

«Динамо» М, 2-е место, 32 игры, 45 очков

Про «Динамо» во многом можно сказать то же самое, что и про «Локомотив», хотя в кубковости Алексея Кудашова пока есть логичные сомнения, ведь этот тренер никогда не добивался серьёзных успехов в плей-офф.

Но команда у него вышколенная, с высоким уровнем дисциплины, и ровный ход по дистанции регулярки обусловлен тем, что «Динамо» перерабатывает многих соперников на каких-то базовых, доведённых до автоматизма вещах. При этом механическую игру бело-голубых удачно разбавляет наличие высококлассных мастеров-художников, играющих не по рельсам. В этом заслуга Кудашова, что он сумел вписать в свою рабочую концепцию лучшие креативные качества Гусева, Уилла, О’Делла, и пока всё это выглядит сбалансированно и стройно.

Высокое место в таблице — приятный бонус Кудашову за его работу. Но нужно не забывать, что судить о ней всё-таки будут по плей-офф, где «Динамо» уже давно не шумело, не говоря уж о серьёзном продвижении по сетке.

«Спартак», 1-е место, 33 игры, 49 очков

«Спартак» пугающе хорош. Вряд ли кто-то ставил на красно-белых хотя бы на как промежуточного лидера Запада, однако московский клуб держится наверху таблицы всей КХЛ уже давно, при этом добиваясь результата за счёт ярчайшего хоккея. Алексей Жамнов — фактический тренер-новичок в КХЛ — как-то сразу поставил безликому в последние годы «Спартаку» атакующий стиль, нашёл общий язык с лидерами, которые и сами раньше не знали, что могут разрывать лигу, и удивительнее всего, что красно-белые до сих пор умудряются избегать спадов.

Сенсация тут в том, что у «Спартака» всё складывается так стройно. Мы ведь знали, что Жамнов — потенциально отличный тренер, ставящий именно такой хоккей. ОИ-2022, на которой результат стал делом государственной важности, брать в расчёт не стоит, там вся команда была скована грузом ответственности. Мы знали, что Голдобин — талантливый хоккеист, к которому просто нужен подход. Мы видели, что Порядин перерос «Нефтехимик». Мы понимали, что Морозову и Пашину нечего делать в Америке, а в России они не раскрылись раньше, так как играли не в тех системах.

Но мы не могли предположить, что всё, что выглядело гладко и перспективно на бумаге, без шероховатостей перенесётся в реальную жизнь, без каких-то подвохов. И вот «Спартак», чуть-чуть побуксовав в сентябре, рванул в свою новую жизнь с лучшей в лиге результативностью и поражениями по праздникам. Как долго это продлится? Не знаю. Реальных предпосылок говорить о том, что красно-белые рано или поздно сдуются, нет никаких, но первое серьёзное испытание в виде долгосрочной потери ведущего центрфорварда Морозова судьба им уже приготовила.