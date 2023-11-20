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20 ноября, источник: ТАСС

СКА обыграл ЦСКА и продлил победную серию в КХЛ до шести матчей

Встреча завершилась со счетом 2:1.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 20 ноября. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в «Ледовом дворце» в присутствии 12 448 зрителей.

В составе СКА шайбы забросили Василий Глотов (15-я минута) и Андрей Чивилев (25). У ЦСКА отличился Максим Мамин (59).

СКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, ЦСКА прервал победную серию из трех матчей. Команды встречались второй раз в текущем сезоне, 6 октября петербуржцы выиграли в гостях со счетом 3:2.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Романа Ротенберга набрали 38 очков в 32 матчах. ЦСКА располагается на шестой позиции на Западе с 36 очками после 32 встреч. В следующем матче СКА примет московский «Спартак» 23 ноября, ЦСКА днем ранее на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью».

СКА
2:1
1:0, 1:0, 0:1
ЦСКА
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