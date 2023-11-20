«Барыс» проиграл третий третий матч подряд в КХЛ
«Барыс» уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Торпедо
БарысКХЛ: таблица и календарь
«Барыс» уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Торпедо».
В первом периоде на второй минуте Сергей Гончарук вывел нижегородцев вперед. На это, «Барыс» ответил шайбой Аркадия Шесткаова на четвертой минуте.
Второй период стал провальным для астанчан. В течение этой двадцатиминутки хозяева организовали три взятия ворот: Василий Атанасов (30 минута), Максим Летунов (38) и Владислав Фирстов (40).
В середине заключительного периода Рудольф Черчвени (52) сократил отставание и установил окончательный счет.
В следующем матче «Барыс» на своем льду сыграет с «Нефтехимиком».