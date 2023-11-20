Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. КХЛ
20.11
СКА
ЦСКА
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. КХЛ
20.11
Торпедо
Барыс
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Калгари
Хоккей. КХЛ
20.11
Лада
Динамо Мн
31
Хоккей. КХЛ
20.11
Металлург Мг
Сибирь
41
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
20.11
СКА
ЦСКА
21
20.11
Торпедо
Барыс
42
20.11
Лада
Динамо Мн
31
20.11
Металлург Мг
Сибирь
41
19.11
Нефтехимик
Авангард
14
19.11
Северсталь
Витязь
35
19.11
Амур
Адмирал
02
18.11
Ак Барс
Салават Юлаев
01
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20 ноября, источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл третий третий матч подряд в КХЛ

«Барыс» уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Торпедо
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/hcbarys

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Торпедо».

В первом периоде на второй минуте Сергей Гончарук вывел нижегородцев вперед. На это, «Барыс» ответил шайбой Аркадия Шесткаова на четвертой минуте.

Второй период стал провальным для астанчан. В течение этой двадцатиминутки хозяева организовали три взятия ворот: Василий Атанасов (30 минута), Максим Летунов (38) и Владислав Фирстов (40).

В середине заключительного периода Рудольф Черчвени (52) сократил отставание и установил окончательный счет.

В следующем матче «Барыс» на своем льду сыграет с «Нефтехимиком».

Торпедо
4:2
1:1, 3:0, 0:1
Барыс
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь