Новосибирская «Сибирь» проиграла «Металлургу» со счетом 4:1

— К этой игре «Сибирь» подошла далеко не в оптимальном составе: минус семь игроков основы. До сегодняшнего дня пятеро находились в лазарете, а буквально перед игрой по состоянию здоровья из состава выбыли Николай Прохоркин и Егор Аланов, — рассказали на сайте новосибирского хоккейного клуба.