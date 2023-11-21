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07:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирская «Сибирь» проиграла «Металлургу» со счетом 4:1

В матче не смогли принять участие семь игроков основы.

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Источник: ХК "Сибирь"

Хоккейная «Сибирь» проиграла «Металлургу». Счет составил 4:1 в пользу спортсменов из Магнитогорска.

Игра состоялась в понедельник, 20 ноября. Команды встретились в Магнитогорске.

— К этой игре «Сибирь» подошла далеко не в оптимальном составе: минус семь игроков основы. До сегодняшнего дня пятеро находились в лазарете, а буквально перед игрой по состоянию здоровья из состава выбыли Николай Прохоркин и Егор Аланов, — рассказали на сайте новосибирского хоккейного клуба.

Счет открыли хоккеисты «Магнитогорска». «Сибирь» смогла забить шайбу только в начале третьего периода — отличился Артем Жуков.

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