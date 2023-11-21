Новосибирская «Сибирь» проиграла «Металлургу» со счетом 4:1
В матче не смогли принять участие семь игроков основы.
В матче не смогли принять участие семь игроков основы.
Хоккейная «Сибирь» проиграла «Металлургу». Счет составил 4:1 в пользу спортсменов из Магнитогорска.
Игра состоялась в понедельник, 20 ноября. Команды встретились в Магнитогорске.
— К этой игре «Сибирь» подошла далеко не в оптимальном составе: минус семь игроков основы. До сегодняшнего дня пятеро находились в лазарете, а буквально перед игрой по состоянию здоровья из состава выбыли Николай Прохоркин и Егор Аланов, — рассказали на сайте новосибирского хоккейного клуба.
Счет открыли хоккеисты «Магнитогорска». «Сибирь» смогла забить шайбу только в начале третьего периода — отличился Артем Жуков.