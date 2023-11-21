«Амур» взял реванш у «Адмирала» за поражение в первом дальневосточном дерби сезона

В составе победителей шайбами отметились Вячеслав Грецкий и Виктор Балдаев. У гостей единственный гол на счету Дениса Голубева.

Таким образом, команда Андрея Мартемьянова взяла реванш у владивостокцев за поражение в первом дальневосточном дерби текущего сезона (0:2), которое прошло состоялось 19 ноября там же в Хабаровске.