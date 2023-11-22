«Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику»
Уфимцы не спасли матч с 0:3.
Уфимцы не спасли матч с 0:3.
В Нижнекамске завершился поединок Чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Местный «Нефтехимик» во второй раз обыграл уфимский «Салават Юлаев». Счет — 3:2.
Уфимцы в начале второго периода пропустил три шайбы за три минуты. Спастись не удалось, несмотря на голы Александра Хмелевски и Никиты Зоркина. Напомним, в последнем уфимском матче хозяева также проиграли в одну шайбу нижнекамцам — 3:4.
Следующий матч СЮ проведет 23 ноября дома против омского «Авангарда».