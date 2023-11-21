Вратарь «Динамо» сделал сейв года, «Локомотив» остановил «Спартак». Итоги дня в КХЛ

21 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять игр. Подводим их краткие итоги.

КХЛ 2023-2024 Неделя 13, 21.11.2023, 12:00 Амур 2 Адмирал 1

«Амур» нанёс поражение «Адмиралу» (2:1).

В составе победителей шайбами отметились Вячеслав Грецкий и Виктор Балдаев. У гостей единственный гол на счету Дениса Голубева.

Таким образом, команда Андрея Мартемьянова взяла реванш у владивостокцев за поражение в первом дальневосточном дерби нынешнего регулярного сезона (0:2), которое прошло 19 ноября там же, в Хабаровске.

«Амур» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» остаётся с 22 очками и идёт на последнем, 12-м месте.

КХЛ 2023-2024 Неделя 13, 21.11.2023, 17:00 Трактор 1 Авангард 2 ОТ

«Авангард» в Челябинске нанёс поражение «Трактору». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.Выигрышная серия омичей достигла десяти игр.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На девятой минуте второго периода Владимир Ткачёв с передачи Рида Буше открыл счёт в игре после ошибки защитника челябинской команды. На 12-й минуте периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте. В овертайме победу гостям принёс бросок Рида Буше.

КХЛ 2023-2024 Неделя 13, 21.11.2023, 19:30 Динамо М 4 Ак Барс 1

«Динамо» в Москве обыграло «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На четвёртой минуте второго периода Артём Лукоянов с передачи Никиты Дыняка открыл счёт в матче. Через минуту Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Артёма Кудашова восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Павел Кудрявцев вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте периода Эрик О’Делл с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила сделал счёт 3:1. На 16-й минуте второй двадцатиминутки Эрик О’Делл с передач Дмитрия Рашевского и Павла Кудрявцева оформил дубль, забросив четвёртую шайбу в ворота гостей. Отметим невероятный сейв вратаря динамовцев Ильи Коновалова, претендующий на спасение года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456277938&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024 Неделя 13, 21.11.2023, 19:00 Нефтехимик 3 Салават Юлаев 2

«Нефтехимик» в Нижникамске одолел «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За секунду до окончания первого периода Илья Хохлов с передач Булата Шафигуллина и Владимира Брюквина открыл счёт в игре.

На 32-й секунде второй двадцатиминутки Булат Шафигуллин с передач Лукаша Клока и Ильи Пастухова удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Илья Хохлов с передачи Булата Шафигуллина сделал счёт 3:0. На пятой минуте периода Александр Хмелевски с передач Данила Алалыкина и Николя Мелоша размочил счёт в игре.

На пятой минуте третьего периода Никита Зоркин с передач Глеба Кузьмина и Николя Мелоша сократил отставание уфимцев до минимума.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» примет в Уфе «Авангард». Обе игры состоятся 23 ноября.

КХЛ 2023-2024 Неделя 13, 21.11.2023, 19:00 Локомотив 2 Спартак 1

«Локомотив» в Ярославле справился с московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На восьмой минуте первого периода Иван Чехович с передач Даниила Бута и Никиты Черепанова открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Максим Цыплаков восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Даниил Бут с передачи Сергея Андронова вновь вывел хозяев вперёд. В оставшихся двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с тольяттинской «Ладой». «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. Обе встречи состоятся 23 ноября.