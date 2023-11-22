Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ

Во втором и последнем матче гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Стартовая треть закончилась в пользу «зубров»: на 17-й минуте вперед нашу команду вывел Егор Бориков, а за несколько секунд до ухода в раздевалки Ник Меркли удвоил перевес минчан. В начале следующего периода хозяева, казалось, смогли сократить отставание, но из-за помехи вратарю шайба в ворота «Динамо» была отменена. Следом гости отличились в третий раз безо всяких вопросов, порцию поздравлений принял Роман Горбунов — 3:0.

Свой гол в данном отрезке игроки «Автомобилиста» все-таки провели, сделав это незадолго до второго перерыва. Правда, этот точный бросок так и остался для екатеринбуржцев последним, а в заключительной 20-минутке преимущество минчанам в три шайбы вернул Даниил Сотишвили — 4:1. Эта победа стала для минского «Динамо» первой после серии из четырех поражений. Благодаря этому наша команда опередила «Северсталь» в таблице Западной конференции, теперь минчане седьмые с 34 баллами в активе. Далее подопечных Квартальнова ожидает короткая домашняя серия, где зубры сыграют с ЦСКА 24 ноября и с московским «Динамо» 26 ноября.