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22:59 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» удачно завершили очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Автомобилист
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Источник: БЕЛТА

Во втором и последнем матче гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Стартовая треть закончилась в пользу «зубров»: на 17-й минуте вперед нашу команду вывел Егор Бориков, а за несколько секунд до ухода в раздевалки Ник Меркли удвоил перевес минчан. В начале следующего периода хозяева, казалось, смогли сократить отставание, но из-за помехи вратарю шайба в ворота «Динамо» была отменена. Следом гости отличились в третий раз безо всяких вопросов, порцию поздравлений принял Роман Горбунов — 3:0.

Свой гол в данном отрезке игроки «Автомобилиста» все-таки провели, сделав это незадолго до второго перерыва. Правда, этот точный бросок так и остался для екатеринбуржцев последним, а в заключительной 20-минутке преимущество минчанам в три шайбы вернул Даниил Сотишвили — 4:1. Эта победа стала для минского «Динамо» первой после серии из четырех поражений. Благодаря этому наша команда опередила «Северсталь» в таблице Западной конференции, теперь минчане седьмые с 34 баллами в активе. Далее подопечных Квартальнова ожидает короткая домашняя серия, где зубры сыграют с ЦСКА 24 ноября и с московским «Динамо» 26 ноября.

Автомобилист
1:4
0:2, 1:1, 0:1
Динамо Мн
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