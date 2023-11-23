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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Яркая драка русского с канадцем и удивительный гол «Автомобилиста». Итоги дня в КХЛ

«Северсталь» чуть не отыгралась с 0:3, «Сочи» продолжил проигрывать.

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Источник: photo.khl.ru

22 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.

Ни у «Сибири», ни у «Сочи» дела в последнее время не клеятся: первые проиграли последние три матча, а вторые одержали всего одну победу в ноябре. В середине матча товарищи по несчастьям находились в равных условиях — хозяева уходили на перерыв с преимуществом в две шайбы, но разбазарили его за считаные минуты второй трети. Однако затем подопечные Дэвида Немировски взяли дело под свой контроль и довели его до победы — один гол до ухода на перерыв и ещё два в заключительном отрезке принесли такие необходимые два очка.

Матч также порадовал яркой дракой — в кулачном бою схлестнулись Энди Андреофф и Фёдор Крощинский. К чести 21-летнего игрока «Сочи», более мастеровитому канадцу он дал достойный отпор.

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«Динамо» не могло победить в четырёх матчах кряду, забросив всего по одной шайбе в каждой из этих игр. Но сегодня, что называется, прорвало — к середине встречи в воротах «Автомобилиста» побывали три шайбы, а закончилась она со счётом 4:1 в пользу белорусской команды.

Любопытным получился единственный гол екатеринбуржцев — Брукс Мэйсек уже праздновал взятие ворот, но Алексей Бывальцев на всякий случай сыграл на добивании. Как оказалось, не зря — шайба по-настоящему пересекла линию ворот только после броска российского форварда.

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ЦСКА после поражения во втором армейском дерби в сезоне приехал в Череповец, где его ждала потерявшая ход «Северсталь». Москвичи провели ударный отрезок в середине первого периода, забросив сразу три шайбы за полторы минуты. Как выяснилось, они стали ключевыми — череповчане отыграли по одной шайбе в каждой из последующих двадцатиминуток, но сравнять счёт у них так и не получилось, благодаря чему ЦСКА слегка улучшил своё положение в таблице.

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