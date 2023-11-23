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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» прервал серию из трех поражений в КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Основное время встречи, прошедшей в Астане, завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда шайбы забросили Руслан Оспанов (12-я минута), Нельсон Ножье (33-я) и Кирилл Савицкий (56-я). У гостей дубль оформил Андрей Ал. Белозеров (8-я, 40-я), а также отличился Александр Дергачев (58-я). В овертайме удача улыбнулась «Барысу» — 4:3. Решающий гол в активе Понтуса Оберга (62-я).

Благодаря этому успеху астанчане прервали серию из трех поражений в КХЛ — они пришлись на матчи с нижегородским «Торпедо» (2:4), магнитогорским «Металлургом» (0:2) и челябинским «Трактором» (0:2).

Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут дома с подмосковным «Витязем» 27 ноября.

Добавим, что в заявку на игру не попал лучший бомбардир «Барыса» Райли Барбер. Американского форварда хотят обменять на защитника казанского «Ак Барса».

Барыс
4:3ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Нефтехимик
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