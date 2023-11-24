Текущие события
Хоккей. КХЛ
23.11
Динамо М
Торпедо
32
Хоккей. КХЛ
23.11
Куньлунь РС
Ак Барс
10
Хоккей. КХЛ
23.11
СКА
Спартак
32
Хоккей. КХЛ
23.11
Локомотив
Лада
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сочи
Хоккей. КХЛ
23.11
Металлург Мг
Трактор
63
Хоккей. КХЛ
23.11
Салават Юлаев
Авангард
31
Хоккей. КХЛ
23.11
Барыс
Нефтехимик
ОТ
43
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
23.11
Динамо М
Торпедо
32
23.11
Куньлунь РС
Ак Барс
10
23.11
СКА
Спартак
32
23.11
Локомотив
Лада
ОТ
21
23.11
Металлург Мг
Трактор
63
23.11
Салават Юлаев
Авангард
31
23.11
Барыс
Нефтехимик
ОТ
43
22.11
Северсталь
ЦСКА
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
01:31 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» прервал серию «Авангарда» из 10 побед в КХЛ

ТАСС, 23 ноября. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1 обыграл омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 129 зрителей.

Салават Юлаев
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/hcsalavat

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матвей Гуськов (5-я минута), Владислав Ефремов (21) и Павел Коледов (28). У проигравших отличился Рид Буше (51).

«Салават Юлаев» прервал десятиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ. Омский клуб неизменно побеждал с 31 октября. Рекордная серия «Авангарда» по количеству выигранных матчей подряд в КХЛ была установлена в сезоне-2010/11, когда команда не знала поражений на протяжении 18 игр кряду.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 34 матчей. «Салават Юлаев “располагается на четвертой позиции с 41 очком по итогам 34 игр. В следующем матче “Авангард” примет подмосковный “Витязь” 29 ноября. “Салават Юлаев” 25 ноября сыграет дома против челябинского “Трактора”.

В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» на своей площадке переиграл «Трактор» (6:3). В составе победителей 6 очков набрал нападающий Никита Михайлис (1 шайба + 5 передач). Он повторил рекорд КХЛ по количеству набранных очков за один матч и стал лишь восьмым, кому удалось записать на свой счет 6 очков по итогам одной игры.

Казахстанский «Барыс» дома одолел нижнекамский «Нефтехимик» (4:3 после овертайма). Хозяева прервали серию из трех поражений.

Салават Юлаев
3:1
1:0, 2:0, 0:1
Авангард
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки
Бах прокомментировал возможность наказания спортсменов за участие в Играх дружбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь