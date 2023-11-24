«Салават Юлаев» прервал серию «Авангарда» из 10 побед в КХЛ

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матвей Гуськов (5-я минута), Владислав Ефремов (21) и Павел Коледов (28). У проигравших отличился Рид Буше (51).

«Салават Юлаев» прервал десятиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ. Омский клуб неизменно побеждал с 31 октября. Рекордная серия «Авангарда» по количеству выигранных матчей подряд в КХЛ была установлена в сезоне-2010/11, когда команда не знала поражений на протяжении 18 игр кряду.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 34 матчей. «Салават Юлаев “располагается на четвертой позиции с 41 очком по итогам 34 игр. В следующем матче “Авангард” примет подмосковный “Витязь” 29 ноября. “Салават Юлаев” 25 ноября сыграет дома против челябинского “Трактора”.

В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» на своей площадке переиграл «Трактор» (6:3). В составе победителей 6 очков набрал нападающий Никита Михайлис (1 шайба + 5 передач). Он повторил рекорд КХЛ по количеству набранных очков за один матч и стал лишь восьмым, кому удалось записать на свой счет 6 очков по итогам одной игры.