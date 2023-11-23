Тренер «Барыса» — об ошибках, отсутствии Барбера и победе над «Нефтехимиком»

Основное время встречи в Астане завершилось со счетом 3:3, в овертайме успех праздновали казахстанцы — 4:3.
— Игра была равная. Могли выиграть в основное время, но не дотерпели, пропустили. Хорошо, что выиграли в овертайме. Настраивались на игру, разбирали соперника. Хорошая команда, набрала ход. Всегда интересно и хорошо для клуба разобрать соперника, почувствовать уверенность в команде. Ребята молодцы, отдались игре, выиграли, — передает его слова «Шайба.kz».
— Сегодня не было Джозефа ЛаБейта, Рудольфа Червени и Райли Барбера. Почему?
— Рудольф заболел, Джозефа и Райли решили пока не выставлять на игру, потому что прошедший матч неважно сыграли.
— Один гол привез Давид Скленичка. Нет мыслей сыграть без легионеров?
— Нет, у нас защитников нет.
— На Континентальном Кубке хорошо сыграл Никита Бояркин. Не рассматриваете вариант в «Барыс» подключить?
— В принципе, будем рассматривать. У нас есть тренер по вратарям, как он скажет. Если Никита будет готов на 100 процентов, можно и его попробовать.
— Как вам сегодняшняя игра Энтони Камары?
— Он понял свои ошибки, сказали ему, что играть надо на команду, свое «я» оставить в стороне и выкладываться.
— В ходе матча соперники сравнивали счет, что помешало выиграть в основное время?
— Я думаю, концентрация. Ребята старались, соперник тоже хотел забить. Ошибаются все. Хотелось, конечно, не допускать ошибок. После забитого гола сыграть строго. Требовали этого, но пока так.
— После Континентального Кубка Руслан Оспанов и Максим Мусоров подключились к игре. Оспанов забил гол, как оцениваете игрока?
— Мы его и раньше планировали в игры подключать, но они были заявлены на Кубок, поэтому отдали их. А так они оба в команде, прогрессируют, молодцы ребята, полностью отдаются к игре. Руслан заслуженно забил гол.
— В команде есть новички: Энтони Камара, Евгений Рымарев. Насколько эти приобретения играют в плюс команды?
— Сейчас они вкатятся, и будет все по-другому. Женя Рымарев прошел школу КХЛ, хочет возобновить карьеру в лиге, я думаю, он нам поможет. Серьезно готовится к играм.
— В составе «Барыса» есть игроки, которые могут помочь молодежной сборной, это Всеволод Логвин и Руслан Оспанов. Вы их отпустите?
— Конечно. Сборная — это прежде всего, пускай едут, защищают цвета Казахстана.
Напомним, следующую игру «Барыс» проведет дома с подмосковным «Витязем» 27 ноября.