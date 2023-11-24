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01:29 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Спартак» и продлил победную серию в КХЛ до семи матчей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 224 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (6-я минута), Михаил Воробьев (40) и Александр Никишин (43). У проигравших отличились Максим Цыплаков (33) и Андрей Локтионов (36). Цыплаков забросил шайбу в пятом матче подряд и установил рекорд «Спартака» в КХЛ по этому показателю. Предыдущий рекорд принадлежал 10 хоккеистам красно-белых, у которых голевая серия растянулась на четыре игры.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин записал на свой счет результативную передачу и довел количество очков в нынешнем регулярном чемпионате до 50 (24 шайбы + 26 передач). Форвард московской команды стал первым хоккеистом в текущем сезоне, кому удалось достичь данной отметки.

СКА одержал седьмую победу подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 33 играх. В следующем матче петербургский клуб примет нижегородское «Торпедо» 25 ноября.

«Спартак» возглавляет таблицу Западной конференции с 49 очками по итогам 35 матчей. Красно-белые уступили лидерство в таблице регулярного чемпионата, теперь их опережает магнитогорский «Металлург», на счету которого 50 очков после 35 встреч. В следующей игре «Спартак» 25 ноября встретится на выезде с «Металлургом».

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» дома одолел тольяттинскую «Ладу» (2:1 после овертайма), московское «Динамо» на своей площадке переиграло «Торпедо» (3:2), казанский «Ак Барс» в гостях уступил китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» (0:1).

СКА
3:2
1:0, 1:2, 1:0
Спартак
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