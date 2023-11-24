СКА обыграл «Спартак» и продлил победную серию в КХЛ до семи матчей

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (6-я минута), Михаил Воробьев (40) и Александр Никишин (43). У проигравших отличились Максим Цыплаков (33) и Андрей Локтионов (36). Цыплаков забросил шайбу в пятом матче подряд и установил рекорд «Спартака» в КХЛ по этому показателю. Предыдущий рекорд принадлежал 10 хоккеистам красно-белых, у которых голевая серия растянулась на четыре игры.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин записал на свой счет результативную передачу и довел количество очков в нынешнем регулярном чемпионате до 50 (24 шайбы + 26 передач). Форвард московской команды стал первым хоккеистом в текущем сезоне, кому удалось достичь данной отметки.

СКА одержал седьмую победу подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 33 играх. В следующем матче петербургский клуб примет нижегородское «Торпедо» 25 ноября.

«Спартак» возглавляет таблицу Западной конференции с 49 очками по итогам 35 матчей. Красно-белые уступили лидерство в таблице регулярного чемпионата, теперь их опережает магнитогорский «Металлург», на счету которого 50 очков после 35 встреч. В следующей игре «Спартак» 25 ноября встретится на выезде с «Металлургом».