«Адмирал» впервые за пять лет на своем льду обыграл «Сочи»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» на своем льду обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 13, 24.11.2023, 12:30 Адмирал 3 Сочи 1

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Голы забили Егор Морозов (31-я минута), Даниил Гутик (43) и Александр Шевченко (54). В составе гостей единственную шайбу забросил Амир Гараев (49).

«Адмирал» впервые с 27 ноября 2018 года дома обыграл «Сочи». Тогда владивостокская команда одержала победу со счетом 4:2.

«Адмирал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка. Клуб «Сочи» (28 очков) потерпел третье поражение подряд и располагается на 10-й строчке на Западе.