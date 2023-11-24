Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Детройт
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сочи
31
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
62
Хоккей. НХЛ
22:00
Чикаго
Торонто
Хоккей. НХЛ
23:00
Вашингтон
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
Коламбус
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
23:30
Анахайм
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
23:30
Сан-Хосе
Монреаль
Хоккей. НХЛ
25.11
Баффало
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
25.11
Оттава
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.11
Каролина
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
25.11
Флорида
Виннипег
Хоккей. НХЛ
25.11
Даллас
Калгари
Хоккей. НХЛ
25.11
Миннесота
Колорадо
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:30
Адмирал
Сочи
31
12:00
Амур
Северсталь
62
23.11
Динамо М
Торпедо
32
23.11
Куньлунь РС
Ак Барс
10
23.11
СКА
Спартак
32
23.11
Локомотив
Лада
ОТ
21
23.11
Металлург Мг
Трактор
63
23.11
Салават Юлаев
Авангард
31
Хоккей. КХЛ. Все результаты
16:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» впервые за пять лет на своем льду обыграл «Сочи»

«Адмирал» впервые за пять лет на своем льду обыграл «Сочи» в КХЛ.

Северсталь
Амур
Адмирал
СочиКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Адмирал"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» на своем льду обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккей

КХЛ 2023-2024
Неделя 13, 24.11.2023, 12:30

Адмирал3Сочи1

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. Голы забили Егор Морозов (31-я минута), Даниил Гутик (43) и Александр Шевченко (54). В составе гостей единственную шайбу забросил Амир Гараев (49).

«Адмирал» впервые с 27 ноября 2018 года дома обыграл «Сочи». Тогда владивостокская команда одержала победу со счетом 4:2.

«Адмирал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка. Клуб «Сочи» (28 очков) потерпел третье поражение подряд и располагается на 10-й строчке на Западе.

В другом матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 6:2.

Амур
6:2
3:1, 1:0, 2:1
Северсталь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Порой меня хочется убить': самая артистичная фигуристка рассказала правду
Оторва и скромница: Загитова шокирует сексуальностью, Щербакова ей отвечает
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь