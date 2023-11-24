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22:46 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» дома крупно проиграли ЦСКА

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ЦСКА
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В пятницу на «Минск-Арене» гостил чемпион двух предыдущих сезонов КХЛ — московский ЦСКА. Стартовую треть команды провели на равных, но без по-настоящему голевых моментов. Более активная игра в хоккей развернулась уже в следующей трети: в начале периода «зубры» долгое время хозяйничали в чужой зоне, а затем получили возможность поиграть в большинстве. Реализовать свои шансы динамовцы не смогли, но, как только удаленный «армеец» вернулся на лед, гости открыли счет. Защитники нашей команды завозились у своих ворот, ошибкой хозяев воспользовался уроженец Минска и капитан ЦСКА Павел Карнаухов. На исправление ситуации у «зубров» была целая заключительная 20-минутка, однако вместо счета 1:1 наши хоккеисты получили 0:4. На то, чтобы поразить ворота «Динамо» трижды, «армейцам» хватило пяти бросков.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова упустили шанс подобраться к ЦСКА в турнирной таблице, проиграв пятый матч из последних шести. Москвичи остались на шестом месте Западной конференции, у них 40 баллов. «Зубры» с 34 очками занимают седьмую позицию. Второй и заключительный поединок в этой домашней серии минчане проведут в воскресенье против московского «Динамо». Встреча на «Минск-Арене» стартует в 17.10.

Динамо Мн
0:4
0:0, 0:1, 0:3
ЦСКА
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