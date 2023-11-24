«Ноль голов. Мне не в чем упрекнуть нашу команду». Квартальнов — о поражении от ЦСКА со счетом 0:4

«Ноль голов. Были возможности, шикарные возможности, но не пробили вратаря. Играли с системной командой, которая знает, как в таких матчах играть и много правильных мелочей делает. Мне не в чем упрекнуть нашу команду. Мы здорово двигались, играли, в атаке много времени проводили. Но с ЦСКА этого оказалось мало. Нужно было сделать что-то большее. Дебют Ричи? Мы понимали, какой это хоккеист. Он уже дал нам агрессии, здоровья. Он мало тренировался с командой, поэтому сыграл с корабля на бал. Мы довольны этим приобретением, думаю, он нам поможет. Жаль, что не забил, в первом периоде имел пару хороших моментов, это стало бы для него стимулом. Он будет у нас и “4 на 5” играть, сегодня не стал его сильно загружать», — цитирует Квартального пресс-служба лиги.