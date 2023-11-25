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14:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Андреоффа принесла «Сибири» победу над «Нефтехимиком»

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» победила нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сибирь
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Сибирь"

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Артем Михеев (16-я минута) и Энди Андреофф (51, 60). У проигравших гол забил Александр Дергачев (19).

Новосибирский клуб с 37 очками в 35 матчах занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (34 очка, 35 игр) идет 10-м.

В следующем матче «Сибирь» примет 27 ноября пекинский «Куньлунь», нижнекамская команда на следующий день сыграет дома с лидирующим в конференции магнитогорским «Металлургом».

Сибирь
3:1
1:1, 0:0, 2:0
Нефтехимик
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