Дубль Андреоффа принесла «Сибири» победу над «Нефтехимиком»

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Артем Михеев (16-я минута) и Энди Андреофф (51, 60). У проигравших гол забил Александр Дергачев (19).

Новосибирский клуб с 37 очками в 35 матчах занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (34 очка, 35 игр) идет 10-м.