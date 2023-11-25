«Металлург» обыграл «Спартак» и продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (18-я минута), Данила Юров (48), Архип Неколенко (54), у проигравших отличился Андрей Локтионов (29-я минута). Форвард хозяев Егор Коробкин провел 200-й матч в КХЛ.

«Металлург» одержал 10-ю победу подряд в КХЛ, магнитогорцы занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и сводной таблице КХЛ. На счету команды 52 очка в 36 матчах. «Спартак» проиграл третий матч подряд, красно-белые идут первыми в Западной конференции с 49 очками в 36 матчах.