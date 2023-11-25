«Салават Юлаев» всухую крупно обыграл «Трактор», у челябинцев третье поражение подряд

Первые два периода прошли без голов. На 48-й минуте Данил Башкиров открыл счёт в матче, забросив шайбу в меньшинстве. На 50-й минуте Александр Хмелевски удвоил преимущество уфимской команды. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Данил Алалыкин. На 55-й минуте Джош Ливо забил третий гол. Точку в матче поставил Владислав Ефремов.