ХК «Автомобилист» обыграл «Ладу» из Тольятти в овертайме

Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец» при 5,5 тыс. зрителей и завершился со счетом 3:2 ОТ (1:1; 1:0; 0:1; 1:0).



Первый период начался со скоростной атаки «Автомобилиста», которая закончилась щелчком мимо створа ворот. Но данный рывок задал скоростной темп периоду не без передышек. Чаще проводили время в атаке и бросали екатеринбуржцы. «Лада» придерживалась более контратакующего стиля. Вратарю «Автомобилиста» Владимиру Галкину на 11 минуте дали штраф за подножку. За него в боксе сидел нападающий хозяев Павел Воронков. ХК «Автомобилист» смог отстоять меньшинство. Правда, через секунду после возвращения игры 5 на 5 атака гостей закончилась шайбой от форварда Ивана Романова. Во второй половине инициатива переходила в клюшки тольяттинцев. Пока в большинстве не оказался «Автомобилист» и в первую же его минуту мощным щелчком сравнял счет (отличился Ник Эберт). Удален на четвертой минуте за блокировку защитник Мислав Росандич «Лада». Счет после первого периода — 1:1.



Второй период начался с игры 4 на 5 из-за удаления Никиты Трямкина из «Автомобилиста» в конце первой двадцатиминутки. На 18 минуте защитник Ник Эберт поймал вратаря гостей на выходе и забросил вторую шайбу хозяев, оформив дубль. В конце первой пятиминутки судьи прибегли к видеоповтору и за игру высоко поднятой клюшкой двойной штраф получил защитник «Лады» Евгений Калабушкин. Во второй половине произошло еще одно удаление у ХК «Лада» в лице Алексея Ожгихина. Второй период остался за «Автомобилистом» (2:1).



Следующий период вновь начался с меньшинства «Автомобилиста» — за 38 секунд до конца второй двадцатиминутки штраф за задержку клюшкой получил Андрей Обидин. Трибуны встретили свистом данное удаление. Голов в игре 4 на 5 не было. Игра в третьем периоде шла на встречных курсах, хозяевам было необходимо упрочить преимущество, а «Ладе» отыграться. В середине игры оштрафовали за удар клюшкой форварда Павла Куликова ХК «Лада» и очередная неравная игра осталась без забитых шайб. За четыре минуты до конца «Лада» вышла из-под натиска соперника и сравняла счет броском нападающего Владислава Червоненко в дальнюю часть ворот. Матч ушел в овертайм.



В дополнительное время на третьей минуте в контратаку один на один убежал Стефан Да Коста «Автомобилист» и переиграл голкипера, забросив решающую шайбу.



Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 27 ноября в Екатеринбурге против московского «Спартака».