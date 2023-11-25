Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Рейнджерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес
Монреаль
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Ак Барс
23
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
Б
43
Хоккей. НХЛ
26.11
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. НХЛ
26.11
Питтсбург
Торонто
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Лада
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
26.11
Айлендерс
Филадельфия
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Спартак
31
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
40
Хоккей. НХЛ
26.11
Вегас
Аризона
Хоккей. НХЛ
26.11
Колорадо
Калгари
Хоккей. НХЛ
26.11
Сан-Хосе
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
12:00
Сибирь
Нефтехимик
31
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Витязь
Ак Барс
23
17:00
СКА
Торпедо
Б
43
15:00
Автомобилист
Лада
ОТ
32
14:30
Металлург Мг
Спартак
31
14:30
Салават Юлаев
Трактор
40
12:00
Сибирь
Нефтехимик
31
24.11
Динамо Мн
ЦСКА
04
24.11
Адмирал
Сочи
31
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» прервал серию поражений, переиграв «Витязь» благодаря дублю Евгения Свечникова

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал казанский «Ак Барс».

Ак Барс
ВитязьКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

На второй минуте Евгений Свечников вывел казанскую команду вперёд. Через 57 секунд Скотт Уилсон сравнял счёт. На 31-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил вторую шайбу. На 46-й минуте Евгений Свечников оформил дубль. На 48-й минуте Александр Яремчук сократил отставание.

До этого «Ак Барс» проиграл три встречи подряд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 27 ноября в Астане сыграет с «Барысом». «Ак Барс» 28 ноября примет «Ладу».

Читайте также
Витязь
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Ак Барс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь