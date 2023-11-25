«Ак Барс» прервал серию поражений, переиграв «Витязь» благодаря дублю Евгения Свечникова

Хоккей, КХЛ, Неделя 1325.11.2023, 17:00 (МСК UTC+3)Арена Балашиха, 5225 зрителей
|Дмитрий Рябыкин
|Зинэтула Билялетдинов
|Дмитрий Шикин(Дмитрий Шикин)
|Тимур Билялов
|01:49
|Евгений Свечников(Дмитрий Кателевский, Дмитрий Юдин)
|02:46
|Скотт Уилсон(Руслан Педан, Александр Дарьин)
|13:57
|Станислав Галиев
|30:52
|Дмитрий Кагарлицкий(Вадим Шипачев)
|36:17
|Никита Дыняк
|45:44
|Евгений Свечников
|47:11
|Александр Яремчук(Ярослав Бусыгин, Владислав Цицюра)
|47:39
|Егор Зубов
|47:39
|Дмитрий Юдин
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)