«Ак Барс» прервал серию поражений, переиграв «Витязь» благодаря дублю Евгения Свечникова

На второй минуте Евгений Свечников вывел казанскую команду вперёд. Через 57 секунд Скотт Уилсон сравнял счёт. На 31-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил вторую шайбу. На 46-й минуте Евгений Свечников оформил дубль. На 48-й минуте Александр Яремчук сократил отставание.