Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Рейнджерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес
Монреаль
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Ак Барс
23
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
Б
43
Хоккей. НХЛ
26.11
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. НХЛ
26.11
Питтсбург
Торонто
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Лада
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
26.11
Айлендерс
Филадельфия
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Спартак
31
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
40
Хоккей. НХЛ
26.11
Вегас
Аризона
Хоккей. НХЛ
26.11
Колорадо
Калгари
Хоккей. НХЛ
26.11
Сан-Хосе
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
12:00
Сибирь
Нефтехимик
31
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Витязь
Ак Барс
23
17:00
СКА
Торпедо
Б
43
15:00
Автомобилист
Лада
ОТ
32
14:30
Металлург Мг
Спартак
31
14:30
Салават Юлаев
Трактор
40
12:00
Сибирь
Нефтехимик
31
24.11
Динамо Мн
ЦСКА
04
24.11
Адмирал
Сочи
31
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:31 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» по буллитам, продлив успешную серию до 8 матчей

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо».

СКА
ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 1:0, 0:3, 0:0 1:0). (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).

На второй минуте Алексей Кручинин вывел нижегородцев вперёд. На девятой минуте Антон Силаев с передачи Максима Летунова удвоил преимущество «Торпедо».

На 35-й минуте Богдан Конюшков забросил третью шайбу в ворота СКА. На 41-й минуте Валентин Зыков с передачи Захара Бардакова отыграл один гол.

На 46-й минуте Валентин Зыков оформил дубль, забив после паса Алекса Гальченюка. На 56-й минуте Алекс Гальченюк сравнял счёт.

Ранее СКА выиграл в семи встречах подряд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 27 ноября в Челябинске сыграет с «Трактором». СКА 28 ноября примет московское «Динамо».

Читайте также
СКА
4:3Б
0:2, 0:1, 3:0, 0:0
Торпедо
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь