СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» по буллитам, продлив успешную серию до 8 матчей

Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (2:0, 1:0, 0:3, 0:0 1:0). (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).

На второй минуте Алексей Кручинин вывел нижегородцев вперёд. На девятой минуте Антон Силаев с передачи Максима Летунова удвоил преимущество «Торпедо».

На 35-й минуте Богдан Конюшков забросил третью шайбу в ворота СКА. На 41-й минуте Валентин Зыков с передачи Захара Бардакова отыграл один гол.

На 46-й минуте Валентин Зыков оформил дубль, забив после паса Алекса Гальченюка. На 56-й минуте Алекс Гальченюк сравнял счёт.

Ранее СКА выиграл в семи встречах подряд.