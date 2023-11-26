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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» одержал волевую победу в матче с «Амуром», уступая после первого периода 0:2

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сочи».
Амур
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Источник: Чемпионат.com

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сочи». Волевую победу в матче одержали сочинцы со счётом 5:2.

«Амур» забросил две шайбы в первом периоде — отличились Егор Коршков и Владислав Барулин. После первого периода хабаровчане вели со счётом 2:0, однако во втором периоде «Сочи» удалось сначала сравнять счёт благодаря двум быстрым голам Джесси Грэма и Джереми Бракко, а затем и вовсе выйти вперёд в середине периода, когда на 29-й минуте матча отличился Тимур Хафизов. В концовке игры гости забили ещё два гола в пустые ворота.

«Сочи» прервали серию из трёх поражений подряд и в следующем матче сыграют на своей площадке с «Локомотивом».

Амур
2:5
2:0, 0:3, 0:2
Сочи
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