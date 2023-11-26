«Сочи» одержал волевую победу в матче с «Амуром», уступая после первого периода 0:2

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Сочи». Волевую победу в матче одержали сочинцы со счётом 5:2.

«Амур» забросил две шайбы в первом периоде — отличились Егор Коршков и Владислав Барулин. После первого периода хабаровчане вели со счётом 2:0, однако во втором периоде «Сочи» удалось сначала сравнять счёт благодаря двум быстрым голам Джесси Грэма и Джереми Бракко, а затем и вовсе выйти вперёд в середине периода, когда на 29-й минуте матча отличился Тимур Хафизов. В концовке игры гости забили ещё два гола в пустые ворота.