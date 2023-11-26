«Северсталь» прервала серию поражений в КХЛ
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» по буллитам обыграла владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» по буллитам обыграла владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Северстали» дубль оформил Адам Лишка (4-я и 6-я минуты), а также по шайбе забросили Иван Подшивалов (21) и Руслан Абросимов (48). Автором решающего гола в серии буллитов стал форвард команды Аймурзин Данил. В составе «Адмирала» шайбы забросили Николай Чебыкин (10), Никита Аноховский (17), а также дубль оформил Александр Горшков (40, 44). На 26-й минуте встречи владивостокская команда заменила вратаря.
«Северсталь» прервала серию из трех поражений в матчах регулярного чемпионата КХЛ и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков. «Адмирал» (25 очков) располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Востока.
В другом матче регулярного чемпионата КХЛ клуб «Сочи» прервал серию из трех поражений, обыграв на выезде «Амур» со счетом 5:2.