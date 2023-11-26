Стоимость «СКА Арены» составляет около 60 млрд рублей

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров станет самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей.
«Сегодня надо протестировать все инженерные позиции, провести с КХЛ взаимодействие команд, чтобы принять зрителей. Объект представляет одни из лучших технологий. Медиакуб — 850 квадратных метров, один из самых больших в Европе. Надеюсь, что у нас все получится сегодня. СКК “Петербургский” (на месте которого построена “СКА Арена”) строился к Олимпийским играм 1980 года и не соответствовал многим сегодняшним тенденциям. Все рассчитано так, чтобы навигация была удобной и понятной», — сказал Сватковский.
«Арена строилась 36 месяцев. 182 тысячи квадратных метров — это ледовая арена, малая ледовая арена, бассейн, тренажерные залы, большая зона для команды СКА. Также тут будут проходить концерты. Согласно государственной экспертизе, стоимость основного объекта составляет около 60 миллиардов рублей. Впервые в России медиаборт на 360 градусов. Лед соответствует регламенту КХЛ. У нас 2500 камер для безопасности», — добавил гендиректор «СКА Арены».
«СКА Арена» 9 декабря должна принять Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Изначально арена строилась для проведения в 2023 году чемпионата мира в Санкт-Петербурге, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права принять турнир.