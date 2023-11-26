Стоимость «СКА Арены» составляет около 60 млрд рублей

«Сегодня надо протестировать все инженерные позиции, провести с КХЛ взаимодействие команд, чтобы принять зрителей. Объект представляет одни из лучших технологий. Медиакуб — 850 квадратных метров, один из самых больших в Европе. Надеюсь, что у нас все получится сегодня. СКК “Петербургский” (на месте которого построена “СКА Арена”) строился к Олимпийским играм 1980 года и не соответствовал многим сегодняшним тенденциям. Все рассчитано так, чтобы навигация была удобной и понятной», — сказал Сватковский.