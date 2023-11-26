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20:24 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли московским одноклубникам в КХЛ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно завершили очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Вечером воскресенья подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одну из лучших команд Запада — московское «Динамо». Первая встреча клубов в сезоне прошла ровно две недели назад также на «Минск-Арене» и закончилась победой гостей со счетом 2:1. Нынешний поединок лучше начали «зубры»: на девятой минуте встречи счет открыл Роман Горбунов. К сожалению, развить успех у наших хоккеистов не получилось, и этот гол в итоге остался для хозяев единственным в матче. Москвичи же поразили ворота Алексея Колосова дважды во втором периоде и еще дважды в третьем. В самой концовке игры минчане смогли провести вторую шайбу, но она была отменена после просмотра. Финальный счет — 4:1 в пользу «Динамо» московского.

Таким образом, «зубры» потерпели шестое поражение в семи последних матчах, не набрав в домашней серии не одного балла. Из-за неудачного отрезка наша команда опустилась на восьмое место Западной конференции КХЛ, имея 34 очка в 34 матчах. Далее динамовцев ожидает четырехматчевое гостевое турне, по ходу которого «бело-голубые» сыграют с ЦСКА (29 ноября), «Амуром» (1 декабря), «Адмиралом» (3 декабря) и «Сибирью» (5 декабря).

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