Хоккеисты минского «Динамо» проиграли московским одноклубникам в КХЛ

Вечером воскресенья подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одну из лучших команд Запада — московское «Динамо». Первая встреча клубов в сезоне прошла ровно две недели назад также на «Минск-Арене» и закончилась победой гостей со счетом 2:1. Нынешний поединок лучше начали «зубры»: на девятой минуте встречи счет открыл Роман Горбунов. К сожалению, развить успех у наших хоккеистов не получилось, и этот гол в итоге остался для хозяев единственным в матче. Москвичи же поразили ворота Алексея Колосова дважды во втором периоде и еще дважды в третьем. В самой концовке игры минчане смогли провести вторую шайбу, но она была отменена после просмотра. Финальный счет — 4:1 в пользу «Динамо» московского.