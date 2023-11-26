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26 ноября, источник: Чемпионат.com

Квартальнов: Удручает то, что такие взрослые опытные ребята… Ну, блин, с кого спросить?

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о домашнем поражении от московских одноклубников (1:4).

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Источник: hcdinamo.by

"Уфф… Ну, знаете, наверное, единственный плюс — мы повели в счёте. Повели в счёте. И почему всё перевернулось, это, конечно, пропущенный гол в меньшинстве. Это та вещь, которая, к сожалению, нам не дала. После этого гола как-то у нас не заладилось. Был небольшой всплеск в конце второго периода, но получилось ужасное большинство.

Оно сегодня просто развалилось. Такие действия… Удручает то, что такие взрослые опытные ребята… Ну, блин, с кого спросить? Вот эти ребята допускают такие… Не могу сказать, что соперник очень здорово играет. Мне кажется, мы в этом плане недорабатываем. И поэтому происходят такие вещи.

Смотрелись тяжело? Ребят, ну всем тяжело. Это понятно. Мы дома находимся. У нас график тяжёлый, но он у всех тяжёлый. Да, «Динамо» отдыхало два дня, мы — один, но все в таком положении. Всё-таки нужно исходить и доставать резервы, играть коротко. Проиграть ключевые вбрасывания в большинстве, в меньшинстве… Ну, это характер. Тут правила просты — я или ты. Как это говорится в песне или где там. Вот здесь вот всё вот так. Вот из-за этого складывается. Или ты его, или он тебя. Вот ключевой момент. Вот здесь надо. Понятно, что мы были несвежими, но, это как и все команды, но мы же можем блокировать броски и мы же можем это контролировать, а у нас не доходит, а у них вы видели их второй гол?

Я не могу забить гол, это очень сложно. Это не всем дано. Но мы должны контролировать то, что мы можем контролировать. Сергей Викторович Фёдоров после пресс-конференции очень хорошо сказал, что мы очень здорово делаем простые вещи. Вот простые вещи, я уверен, мы можем контролировать. Вот в этом суть, и с этого надо начинать, а мы этого не делаем, и это огорчает«, — передаёт слова Квартальнова корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.

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