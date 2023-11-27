Жуткая травма оборвала карьеру легенды российского хоккея: «Одной стороны лица просто не было»

Сергей Гомоляко — уникальный хоккеист. Большую часть карьеры его лишний вес серьезно превышал все нормы. Что не мешало одаренному нападающему унижать соперников за счет фантастической техники и блестящего хоккейного интеллекта. Не исключено, что карьера звезды Суперлиги могла продлиться гораздо дольше. Но задержаться в большом хоккее Гомоляко помешала страшная травма.

Жуткий эпизод произошел на обычной тренировке челябинского «Мечела» в январе 2006 года. Партнер Сергея бросал по воротам, но шайба попала в конек защитника и отрикошетила прямо ему в лицо. Степень серьезности травмы поначалу определить было невозможно. Поскольку Гомоляко инстинктивно схватился за лицо и закрыл его руками. Так что в первые мгновения тренер и одноклубники форварда предполагали, что он отделался легким испугом. Уже потом выяснится, что у Сергея сотрясение мозга, перелом лицевой кости, страшное повреждение носа, а половина лица превратилась в натуральное месиво.

«Когда шайба прилетела, я не потерялся, сам доехал до лавки. Сижу, закрыв лицо ладонями. Тренер подходит: “Чего там?” — “Нос сломали”. Он засомневался: “Откуда знаешь?” Так нет, отвечаю, носа! Ха!», — вспоминал жуткие подробности нападающий.

Как только окружающие осознали, насколько серьезны травмы Гомоляко, ему тут же вызвали скорую. В больнице форварду предстояло пережить одни из самых страшных мгновений в жизни.

«Уже в больнице подгоняю докторов: “Что вы копаетесь? Давайте, нос доставайте, приделывайте — я домой поеду!”. А занимался мной опытный нейрохирург. “Не спеши, Сережа…”. На снимки взглянул — одной стороны лица просто не было», — рассказывал Сергей.

Врачам пришлось собирать нос Гомоляко буквально по крупицам. Чтобы вернуть его обратно на лицо спортсмена, ему выписали специальную гипсовую маску. В ней было четыре дырки — для глаз, ноздрей и рта. Пострадавшему нужно было ходить в ней несколько недель. На первый взгляд в этом нет ничего страшного. Но на деле все оказалось гораздо сложнее.

«На хоккей выбрался, постоял в сторонке. Чтоб народ не пугать. Нос-то под маской перекатывался туда-сюда. Спать на боку нельзя, потому что к утру нос принял бы неожиданную форму. Первую ночь в палате дежурила медсестра. Как на бок повернусь, назад перетягивает. Операция-то длилась семь часов. Лицо изнутри собирали, осколки вылавливали. Нос подсох — вытащили из него вату. Хоть задышал нормально! Наутро от радости пошел зубы чистить. Медсестра увидела — ахнула: “Ты дурак?! У тебя швы по всему рту!” Оказывается, можно было лишь фурацилином полоскать», — говорил Гомоляко.

Помимо носа у Сергея была повреждена орбита глаза. Она разломилась пополам. Чтобы вернуть все на свои места, врачам пришлось поднимать ее и вытягивать изнутри с помощью болтов.

«Напоминает ли мне что-то о том случае сегодня? Когда погода меняется, кости похрустывают. Какие-то мелкие остались, плавают. Вот так — хр-р-р. Но это пустяки. Рукой расправляю обратно», — делился подробностями форвард.

Гомоляко так сильно любил хоккей, что даже после такого страшного повреждения пытался возобновить карьеру. Как только он восстановился, сразу начал тренироваться и готовиться к предсезонке. Но вернуться оказалось невозможно. На одной из тренировок Сергей столкнулся с другим игроком. И уже по окончании занятия почувствовал, как кожа цепляется за внедренный во время операции шуруп. Тогда нападающий понял, что с такими ограничениями играть в хоккей будет попросту нереально.

«Внутри все болтается. Шурупы опасны, если не успели обрасти костной мозолью. Будет столкновение — этим же шурупом выбьет глаз. Врачи посоветовали закончить», — подвел итог Гомоляко.