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21:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» оконфузился в матче с последней командой конференции КХЛ

Столичный «Барыс» уступил «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Примечательно, что «Барыс» уже на второй минуте усилиями Кирилла Савицкого открыл счет. В первом периоде гости сумели ответить двумя заброшенными шайбами. Отличились Иван Савчик (четвертая минута) и Дерек Барак (11). Во втором периоде Александр Дарьин (27) увеличил отрыв «Витязя». В заключительном периоде Уилсон Скотт (47) и Александр Яремчук (48), довели разницу в счете до крупной. Астанчане на 59-й минуте после шайбы Аркадия Шестакова установили окончательный результат.

Благодаря этой победе «Витязь» набрал 30 очков и ушел с последнего места в Западной конференции.

Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду против «Металлурга». Встреча пройдет 30 ноября.

Барыс
2:5
1:2, 0:1, 1:2
Витязь
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