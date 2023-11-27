«Барыс» оконфузился в матче с последней командой конференции КХЛ

Примечательно, что «Барыс» уже на второй минуте усилиями Кирилла Савицкого открыл счет. В первом периоде гости сумели ответить двумя заброшенными шайбами. Отличились Иван Савчик (четвертая минута) и Дерек Барак (11). Во втором периоде Александр Дарьин (27) увеличил отрыв «Витязя». В заключительном периоде Уилсон Скотт (47) и Александр Яремчук (48), довели разницу в счете до крупной. Астанчане на 59-й минуте после шайбы Аркадия Шестакова установили окончательный результат.