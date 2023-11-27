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21:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Предупреждали ребят». Галым Мамбеталиев объяснил поражение «Барыса» в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя», сообщают Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Матч в Астане завершился победой гостей со счетом 5:2.

«Предупреждали ребят, что игра будет сложная. Забили первый гол, потому пропустили ненужный в большинстве. Пошла череда ошибок, так и не смогли донести до ребят, что нужно в каждой смене выходить и выкладываться. Не шла игру ни у кого. Можно отметить вторую пятерку — забили два гола. Остальные не отыграли на своем уровне. Думаю, Хенкель будет в составе в игре с “Металлургом”, сейчас потренируется с командой. Паскуале? Бывают такие моменты, защитники не поняли его и не доиграли до конца. Случается, что не идет игра и все, бывает такое. После пропущенного гола в большинстве хотели исправить, но пропустили второй, третий, и пошло», — цитирует Мамбеталиева сайт КХЛ.

Благодаря этой победе «Витязь» набрал 30 очков и ушел с последнего места в Западной конференции.

Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду против «Металлурга». Встреча пройдет 30 ноября.

Барыс
2:5
1:2, 0:1, 1:2
Витязь
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