«Предупреждали ребят». Галым Мамбеталиев объяснил поражение «Барыса» в КХЛ
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя», сообщают Vesti.kz.
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя», сообщают Vesti.kz.
Матч в Астане завершился победой гостей со счетом 5:2.
«Предупреждали ребят, что игра будет сложная. Забили первый гол, потому пропустили ненужный в большинстве. Пошла череда ошибок, так и не смогли донести до ребят, что нужно в каждой смене выходить и выкладываться. Не шла игру ни у кого. Можно отметить вторую пятерку — забили два гола. Остальные не отыграли на своем уровне. Думаю, Хенкель будет в составе в игре с “Металлургом”, сейчас потренируется с командой. Паскуале? Бывают такие моменты, защитники не поняли его и не доиграли до конца. Случается, что не идет игра и все, бывает такое. После пропущенного гола в большинстве хотели исправить, но пропустили второй, третий, и пошло», — цитирует Мамбеталиева сайт КХЛ.
Благодаря этой победе «Витязь» набрал 30 очков и ушел с последнего места в Западной конференции.
Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду против «Металлурга». Встреча пройдет 30 ноября.