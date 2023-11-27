«Предупреждали ребят». Галым Мамбеталиев объяснил поражение «Барыса» в КХЛ

«Предупреждали ребят, что игра будет сложная. Забили первый гол, потому пропустили ненужный в большинстве. Пошла череда ошибок, так и не смогли донести до ребят, что нужно в каждой смене выходить и выкладываться. Не шла игру ни у кого. Можно отметить вторую пятерку — забили два гола. Остальные не отыграли на своем уровне. Думаю, Хенкель будет в составе в игре с “Металлургом”, сейчас потренируется с командой. Паскуале? Бывают такие моменты, защитники не поняли его и не доиграли до конца. Случается, что не идет игра и все, бывает такое. После пропущенного гола в большинстве хотели исправить, но пропустили второй, третий, и пошло», — цитирует Мамбеталиева сайт КХЛ.