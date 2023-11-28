У «Торпедо» серия поражений, ЦСКА проиграл резервным составом! Итоги дня в КХЛ

27 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 27.11.2023, 15:30 Сибирь 3 Куньлунь РС 2

Шайбами в составе хозяев отметились Владимир Михалёв, Сергей Дубакин и Артём Михеев. У гостей дубль на счету Теэму Пулккинена.

«Сибирь» одержала третью победу подряд, набрала 39 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Дэвида Немировски сыграет 28 ноября дома с череповецкой «Северсталью».

«Куньлунь» остался с 29 очками и идёт на промежуточном последнем месте на Западе. В ближайшей игре китайский коллектив 30 ноября примет дома столичный «Спартак».

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 27.11.2023, 16:30 Барыс 2 Витязь 5

В составе победителей шайбы забросили Иван Савчик, Дерек Барак, Александр Дарьин, Скотт Уилсон и Александр Яремчук. У хозяев отличились Кирилл Савицкий и Аркадий Шестаков.

Таким образом, команда Дмитрия Рябыкина основательно испортила хозяевам их праздник. «Барыс» был основан 26 ноября 1999 года и в матче с «Витязем» праздновал день рождения. Но праздник получился грустным.

Подмосковный коллектив набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Дмитрия Рябыкина сыграет 29 ноября в Омске с «Авангардом».

«Барыс» остался с 17 очками и идёт на 11-й строчке Востока. В ближайшей игре клуб из столицы Казахстана 30 ноября примет дома «Металлург».

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 27.11.2023, 17:00 Трактор 2 Торпедо 1

Шайбы в составе победителей забросили Александр Шаров и Виталий Кравцов. У гостей на последней минуте третьего периода отличился Василий Атанасов, роскошным образом переигравший голкипера хозяев Зака Фукале, отразившего 37 бросков в этом матче.

«Трактор» прервал серию неудач, которая перед этим составляла три матча. Уральцы набрали 42 очка и занимают шестое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Алексея Заварухина 1 декабря дома примет московское «Динамо», которое приедет в Челябинск после гостевого матча со СКА.

У нижегородцев же, напротив, после этой встречи три неудачи кряду. Такая серия у команды зафиксирована во второй раз в нынешнем сезоне. В текущей неудачной серии «Торпедо» ранее уступило СКА (3:4 Б) и «Динамо» (2:3). Команда Игоря Ларионова осталась с 43 очками и идёт четвёртой на Западе. В ближайшей игре «Торпедо» 29 ноября примет дома «Локомотив».

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 27.11.2023, 17:00 Автомобилист 1 Спартак 4

В составе победителей шайбами отметились дважды Егор Филин, Никита Сусуев и Николай Голдобин. Два последних гола были забиты в тот момент, когда хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока. У хозяев единственный гол на счету Стефана Да Косты.

Красно-белые прервали серию неудач, которая перед этой игрой насчитывала три матча. Команда Алексея Жамнова набрала 51 очко и вновь возглавила таблицу Западной конференции, потеснив московское «Динамо». При этом бело-голубые имеют две игры в запасе. В ближайшей игре красно-белые сыграют 30 ноября в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар».

«Автомобилист» остался с 42 очками и идёт седьмым на Востоке. В следующем матче уральцы 30 ноября сыграют на выезде с «Ак Барсом».

КХЛ 2023-2024 Неделя 14, 27.11.2023, 19:30 ЦСКА 2 Локомотив 3

Этот матч пропускали целый ряд лидеров армейского клуба, среди которых такие игроки, как Михаил Григоренко, Константин Окулов, Даррен Диц, Никита Нестеров, Виталий Абрамов, Антон Слепышев, Максим Мамин и Владислав Каменев. Без них ЦСКА смог отыграться с 0:2, но всё-таки потерпел поражение в основное время.

2 (1+1) очка в этой встрече набрал форвард гостей Максим Берёзкин. Также у победителей отличились Александр Полунин и Артур Каюмов. В составе армейцев шайбами отметились Павел Карнаухов и Андрей Светлаков.