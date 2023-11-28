«Адмирал» отыгрался благодаря голу в меньшинстве и обыграл «Амур» по буллитам

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 37-й минуте Александр Шевченко вывел «Адмирал» вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Бучельников и Никита Аноховский. На 45-й минуте Владислав Барулин сравнял счёт. Баллы за голевые пасы оформили Егор Коршков и Яков Рылов. На 52-й минуте Егор Коршков вывел вперёд «Амур». На 55-й минуте Денис Голубев сравнял счёт, забив в меньшинстве.