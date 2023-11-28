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14:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» отыгрался благодаря голу в меньшинстве и обыграл «Амур» по буллитам

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал владивостокский «Адмирал».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 37-й минуте Александр Шевченко вывел «Адмирал» вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Бучельников и Никита Аноховский. На 45-й минуте Владислав Барулин сравнял счёт. Баллы за голевые пасы оформили Егор Коршков и Яков Рылов. На 52-й минуте Егор Коршков вывел вперёд «Амур». На 55-й минуте Денис Голубев сравнял счёт, забив в меньшинстве.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» ноября в гостях сыграет с «Сибирью». «Амур» 1 декабря примет минское «Динамо».

Амур
2:3Б
0:0, 0:1, 2:1, 0:0
Адмирал
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